Un grupo de vecinos de La Margarita se manifestó ante el desabasto de agua, el cual ha afectado a más de 50 mil personas. Después de aproximadamente dos horas bloqueos en la avenida Fidel Velázquez, llegaron a un acuerdo con autoridades.

Los hechos ocurrieron este martes 14 de mayo, a la altura del monumento “Al Proletariado”, en la intersección con la avenida Vicente Guerrero. Durante el tiempo que estuvieron, las y los vecinos de la zona habitacional de La Margarita tomaron las calles para expresar su queja al servicio de Agua de Puebla.

De acuerdo a sus palabras, en el último mes, habitantes de la zona se percataron de que cada vez llega menos agua a sus hogares. Y es que indicaron que el abastecimiento pasó de tres días a la semana, a quedarse solo en dos. Incluso, algunas personas añadieron que la cantidad de agua que llega no es suficiente para todas las casas de La Margarita.

Así mismo, comentaron que esta situación llevó a que vecinos aumenten sus gastos para contar con el líquido vital. Pues, además de pagar su recibo de agua, ahora también deben pagar a pipas para que los suministren cuando no hay servicio.

Agua de Puebla llega a un acuerdo con los vecinos de La Margarita

Ante las protestas, personal y autoridades de Agua de Puebla acudieron a entablar el diálogo con las y los vecinos de La Margarita. Luego de un intercambio de palabras, finalmente llegaron a un acuerdo.

En este, la concesionaria del servicio de agua se comprometió a bombear durante dos horas agua a toda la zona. Además, indicaron que a partir de ahora suministrarán agua a La Margarita “un día sí, un día uno”.

Tras ello, alrededor de las 15:00 horas, las y los manifestantes reabrieron la circulación de la avenida Fidel Velázquez en ambos sentidos.

🚿🪧 #Infórmate | Después de que #vecinos de la Unidad Habitacional de #LaMargarita cerrarán por varias horas la Avenida Fidel Velázquez, para exigir el #abastecimiento de #agua, llegaron a un #acuerdo con representantes de @Aguaparatodas para que les sea reanudado el servicio.… pic.twitter.com/nGjfODGAJi — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) May 14, 2024

Amenazan con volver a cerrar calles si no cumplen promesa

No obstante, cabe aclarar que las y los habitantes no quedaron del todo conformes hasta no ver los resultados. Ya que, aseguraron, que por el momento y tras el acuerdo, abrirán de nueva cuenta el paso de los autos.

Pero dejaron en claro que, si vuelven a padecer por la falta de agua, volverán a realizar más bloqueos como el de este día.