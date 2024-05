El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina descartó algún operativo especial para la jornada electoral de junio, pero llamó a los ayuntamientos a que sus policías se apeguen a la ley y anunció una reforma para obligar a ediles a pedir licencia cuando busquen reelegirse.

En rueda de prensa este miércoles, el mandatario poblano manifestó que se tiene coordinación con los demás órdenes de gobierno y las autoridades electorales, la cual se va a mantener hasta el día de la jornada, por lo que se tienen reuniones de manera constantes para analizar la situación.

“Son los normales, no hay un operativo de seguridad específico para candidatos, los que la han pedido se les ha otorgado en el ámbito estatal conforme a los protocolos del propio instituto, nosotros esperamos un proceso en paz, hay quienes prenden velitas para que esto no se dé, pero no la hay”, expresó.