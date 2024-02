El titular de Segob del estado, Javier Aquino Limón, indicó que se hará una investigación por los hechos ocurridos en la Vía Atlixcáyotl el pasado viernes. Asimismo, pidió que no se politize el tema.

En entrevista, el titular de Gobernación (Segob), detalló que el gobierno “ha sido y será” de puertas abiertas para recibir a colectivos y organizaciones para dialogar sobre cualquier tema.

Dijo que quién acusa que fue un grupo de choque enviado por el gobierno, toda vez que al parecer llegaron custodiados por una patrulla de la Policía Estatal y los elementos no hicieron algo al respecto, debe presentar las pruebas de ello, ya que de lo contrario se estaría cayendo en un error.

#Ángulo7Informa ll Tras los hechos del viernes en la Vía Atlixcáyotl, el titular de la @Segob_Puebla , @Javier_AquinoL , manifestó que se hará una investigación para determinar responsabilidades, al tiempo de llamar a que no se haga uso político de este hecho. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/aQD4EIU7i7

Es un tema que no queremos que se politice, hoy dense cuenta, todos los comentarios que no queríamos que se dieran, se dieron, si hay responsabilidad jurídica de algunos se van atender, pero no vamos a permitir que se aproveche y que se lucre con la seguridad de los poblanos

Aquino Limón