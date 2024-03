El gobierno de Puebla respetará la ley, luego de que un juez federal otorgó un amparo a organizaciones animalistas contra las corridas de toros en la capital, por lo que no habrá espectáculos taurinos en la plaza El Relicario en la feria de este año.

En entrevista, luego de inaugurar los edificios sedes los Tribunales Laborales y de la Secretaría de Administración del Poder Judicial, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que se analizarán los alcances que este recurso tiene.

Agregó que se tienen que ver cuáles son las últimas instancias sobre la resolución del juez federal respecto a los eventos de tauromaquia. Sin embargo, dijo que estarán atentos de acatar el fallo.

Nosotros seremos muy respetuosos de la ley, sí esperemos ver cuáles son las últimas instancias y sobre eso estaremos muy atentos a cumplir lo que manda la ley Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Es de mencionar que un juez de distrito con sede en Puebla suspendió este miércoles la fiesta brava en los municipios de Zacatlán y la capital. Lo anterior. Luego de aceptar un amparo presentado por la asociación ciudadana “Protectores Animalistas” del municipio serrano.

Aunque el fallo no crea jurisprudencia, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales declaró procedente el amparo. Esto, al considerar que las corridas contravienen la Ley de Bienestar Animal del estado.

Teatro del pueblo reducirá zona vip para la Feria de Puebla

En otro tema, el gobernador señaló que se recortará la zona vip del teatro del pueblo. Lo anterior, con el fin de tener más espacio para las personas que acudan a las presentaciones se los diferentes artistas en la Feria de Puebla 2024, pero descartó que la veda electoral vaya a afectar la promoción de la misma.

Dijo que en su momento se contempló que los artistas se presentaron en el estadio Zaragoza, mismo que está a un costado del lago de La Concordia. Pero, debido al poco espacio para estacionarse y por estas fuera de la zona de los Fuertes, no se hará porque se afectaría la feria.

Se revisará alcance de veda para ruedas de prensa

En otro orden de ideas, mencionó que se analizará si habría ruedas de prensa los lunes, pues este viernes inicia la veda electoral. Ante esto, se refirió a que si no es necesario no se harán. Aunque también hizo énfasis en que los eventos se mantendrán, pero no se les hará difusión, tal y como lo establece la ley.

Hay que ver qué nos permite la ley comunicar, tengan la certeza de que estaremos apegados a ellos, tengan la certeza de que no la violentaremos, hay mucha supervisión qué hacer, estaremos trabajando en muchos rubros, pero al gobierno le viene bien este descanso mediático porque nos permite enfocarnos en el desarrollo de las obras y el cierre Céspedes Peregrina

Céspedes Peregrina afirmó que hay sectores en los que no se pueden parar, como es el tema del campo, ya que la temporada de lluvias no conoce de campañas electorales. Pero, indicó que todo lo que se hará en apego a lo que marca la norma y, de los demás, será apegado al derecho.

Hizo énfasis en que distintas obras que se tienen seguirán su desarrollo, así como las que tienen que ver en materia de salud. El gobernador argumentó que, las obras concluidas durante el proceso electoral mantendrán sus operaciones, pero serán inauguradas una vez que pasen las campañas.

Finalmente, el gobernador comentó que no se puso alguna condicionante al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para el intercambio del terreno de Cúmulo de Virgo. Además, comentó que todo el proceso que se hizo fue transparente y por ello este jueves de firmó el convenio para concluir el trámite. Agregó que ahí se harán las nuevas oficinas de las Secretarías de Administración y Finanzas.