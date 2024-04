En lo que va del 2024, Puebla ha sumado 246 incendios forestales con 6 mil 800 hectáreas afectadas; el municipio de Tlachichuca reportó más siniestros con 41, por lo que autoridades estatales llamaron a la conciencia social y evitar quemas agrícolas.

Así lo dieron a conocer, en la rueda de prensa este lunes, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y la encargada de despacho de la Secretaría de Medio Ambiente, Norma Sandoval Gómez, quienes señalaron que la última semana ha sido “de las más fuertes”.

Por una parte, el mandatario poblano lamentó la pérdida de vida de dos personas que hicieron frente al incendio que se originó en la comunidad de Rancho Viejo, en el municipio de Libres y mandó las condolencias a sus familiares.

Asimismo, reconoció el trabajado de miembros de las brigadas “Coyote”, Protección Civil, Bomberos y voluntarios que sofocaron los incendios de Libres, Coyomeapan e Ixtacamaxtitlán, que en suma afectaron 869 hectáreas y que fueron los más recientes.

Por ello, el titular del Poder Ejecutivo llamó a la población y a las autoridades a que tengan conciencia social sobre las afectaciones que esto, además de que no se hagan quemas agrícola o, en su caso que las autoridades municipales las vigilen sin consideran que no hay riesgo.

En tanto, Sandoval Gómez dijo que tan sólo en la última semana se registraron 30 incendios forestales, lo que complica para los brigadistas su combate debido a que se tienen que repartir en diferentes frentes en la entidad y eso limita la capacidad operativa.

Detalló que los municipios donde se concentran estos incendios, de mayor a menor, son Tlachichuca, que es el que es el que más tiene, Tepatlaxco de Hidalgo, San Nicolás de los Ranchos, Santa Rita Tlahuapan, Xiutetelco,

Mientras que los de mayor superficie afectada son Coetzala, Chilchotla, Tepatlaxco de Hidalgo, Ixtacamaxtitlán y Tlachichuca.

En ese sentido, la fincioanria estatal comentó que actualmente están activos dos incendios forestales, uno en Quimixtlán, y otro en La Malinche, en la zona de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, los cuales ya están controlados.

Sin embargo, pidió a la población de dichas comunidades no alertarse por las columnas de humo y estar atentos a las indicaciones de los brigadistas, a fin de evitar incidentes lamentables como la muerte de dos voluntarios en el reciente incendio de Libres.

“Que no se hagan fogatas o se cercioren que sean apagados; que no se deje material que pueda ser combustible, como plástico, vidrios, y tampoco cigarros encendidos. Aunque las columnas de humo parezcan escandalosas, están controladas, eso no quiere decir que estén fuera de control, a veces las condiciones meteorológicas eso es lo que provocan”, remarcó.