El empresario Ricardo Salinas Pliego utilizó la concesión que otorgó el Estado a Tv Azteca, para violentar a Citlalli Hernández Mora, secretaria de Morena. Desde Azteca Noticias, produjo una parodia con base en prejuicios sobre el cuerpo de la exsenadora.

Mediante un episodio del programa “los peluches”, llama a Hernández Mora como “Cenadora”, y es cuestionada por otros personajes que simulan ser periodistas por sus faltas en el senado. Sin embargo, las respuestas del personaje de Hernández Mora, giran en torno a alimentos y platillos que justifican “razones de peso”.

Al respecto, usuarios de redes sociales como la saxofonista y activista María Elena Ríos Ortiz, señaló que este contenido constituye violencia de Género. Pues consideró que estereotipa el cuerpo de una mujer para degradarla y humillarla, y pidió dejar de reproducir el contenido que perpetúa la violencia.

Mediante sus redes sociales, Ríos Ortiz reconoció que no coincide en “varias cosas” con Hernández Mora, pero que eso no le daría el derecho de violentarla. Por lo que subrayó que el debate público y político “necesita de nivel, no de vulgaridad”.

Mientras que el periodista Amir Ibrahim Mohamed Alfie, consideró “terrible que se use una concesión del estado mexicano para esto”. Por lo que expresó su solidaridad y respaldo a la senadora.

Otros usuarios exigieron que la Comisión Nacional de Prevención de la Discriminación (Conapred) investigue este caso. Por otro lado, recordaron el adeudo por 63 mil millones de pesos del empresario ante el SAT y pidieron dejar de consumir o contratar servicios en las empresas del Grupo Salinas.

Violencia de Salinas Pliego contra Citlalli Hernández

El pasado 11 de agosto de 2023, la Comisión de Quejas del INE, determinó que Salinas Pliego cometió violencia política de género contra Hernández Mora. Pues a través de su cuenta de X (antes Twitter) público desde el año 2021 más de 100 comentarios violentos contra la secretaría general de Morena.

Sin embargo, Salinas Pliego continuo sus agresiones contra la Morenista y rechazó borrar sus comentarios como lo había ordenado el INE. Por lo que recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), quien desechó el acuerdo del INE.