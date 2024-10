La Nueva Escuela Mexicana (NEM) no tiene que limitarse a las aulas y el tema didáctico, sino que debe trascender a la comunidad para mejorar sus condiciones. Para ello, se necesita de la autonomía de los maestros y la participación colectiva de los individuos.

Así lo dio a conocer Marx Arriaga Navarro, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Lo anterior, durante la ponencia que sostuvo en Puebla FORO PEDAGOGICO: Retos de la NEM en el segundo piso de la transformación.

Durante su presentación, aseguró que Nueva Escuela Mexicana no solo surge como una propuesta pedagógica. Es así que, reveló que esta se construye como “un objeto cultural”, que busca impactar en la manera en la que se percibe a la escuela misma, como lo que sucede en el mundo.

Detalló que, para ello, se busca impulsar un cambio en la cultura, misma que lleve a la reflexión de: “¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos?

Arriaga Navarro señaló que, en el pasado, a la hora de desarrollar los proyectos de los libros de texto se tomaba en cuenta la ruta de “Invedecorg”. Se trata de un proceso de cuatro momentos por lo que se debía pasar el proyecto.

Dentro de esta ruta se encontraban aspectos como la investigación, el desarrollo, la comunicación y la organización. De ahí que, a partir de las iniciales de cada rubro, se tomara el nombre de “Invedecorg”.

Sin embargo, insistió que, para la Nueva Escuela Mexicana esto es suficiente, ya que tiene que ir más allá y trascender en la comunidad en aspiraciones a cambiar el elemento cultural.

Es así que, ahora, se ha trazado una nueva ruta a la que se le llamó “Invedecorg 2.0” la cual cuenta con 12 puntos de reflexión y que incentivan a la participación colectiva, tanto de individuos como de maestros.

De esta manera, además del proceso de enseñanza aprendizaje, se busca que, a través de la educación, se logre generar comunidad, aprovechando la diversidad de quienes la conforman.

Como punto de partida, se tiene que considerar cuales son los conflictos presentes en la comunidad. Para ello, detalló, más allá de los problemas globales, hay que comprometerse con lo que ocurre en el entorno cercano.

Es así que, surge la necesidad ubicar al antagonista del conflicto que se busca atender. Y es que indicó que, al tener claro el problema y su origen, se conseguirá una mejor organización de las comunidades para tratar de atenderlo.

En el caso de la Nueva Escuela Mexicana, Ariaga Navarro expuso que los antagonistas serían “aquellos que no reconocen a la educación pública”.

En este punto plantea superar “la conciencia ingenua” y plantear un pensamiento crítico que cuestioné al conflicto y su origen.

Explicó que, la Nueva Escuela Mexicana plantea entender que existen visiones diferentes a la nuestra, y que cada persona crea su perspectiva según su contexto.

Sobre esto, el director de Materiales Educativos señaló que se debe reflexionar cuales son las clases sociales, cómo se relacionan estas, qué conflictos hay entre ellas y donde se ubica cada individuo.

Señaló Ariaga Navarro que todo colectivo de personas posee una herencia cultural. Es así que indicó que se debe reflexionar y valorar este aspecto.

Con ello, el ponente señaló que los individuos necesitan presentar una postura critica ante la diferencias de privilegios y posibilidades que existen de acuerdo a la cultura, el idioma, sexo, genero, políticas, condiciones geografías, emocionales y/o económicas de cada persona.

Una vez que se realizó un análisis y una reflexión propia, Arriaga Navarro comenta que la Nueva Escuela Mexicana, ahora sí, debe desarrollar estrategia para trascender a la comunidad.

Para esto, se necesita buscar consensos colectivos para integrar a afines y disidentes en favor de la comunidad

Ahora, tras llegar a consenso, señaló que los colectivos deben organizarse para crear una agenda política por el bien común.

En cuanto a la comunicación, el funcionario señaló que esta la Nueva Escuela Mexicana invita a que ésta trascienda a otras comunidades. Es decir, no tiene que limitarse al interior de un colectivo, sino que también debe generar contacto con otros al exterior.

Al crear puentes de comunicación, indicó que lo que sigue sería plantearse cómo las comunidades pueden coordinarse en una agenda política por el bien regional.

Como penúltimo punto, Arriaga Navarro comenta que la Nueva Escuela Mexicana propone que los docentes, en comunidad, cuestionen hegemonías. Pero también, realizar acciones sobre la forma en la que se ejerce el poder, buscando espacios más democráticos.

Explicó que este nuevo modelo busca una horizontalidad. Sin embargo, recordó que, al menos en este momento, en la educación y la SEP todavía no es una realidad.

Compañeros, no vale lo mismo un maestro de preescolar en zona rural en escuela multigrado que el secretario de educación pública. No vale lo mismo y hasta que no logremos eso hasta que no se logre un espacio horizontal, democrático, popular, no hemos llegado a la Nueva Escuela Mexicana.

Marx Arriaga Navarro.