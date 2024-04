El grupo Antorcha Campesina aseguró que, el pasado miércoles, un comando armado ingresó al municipio de Coyomeapan, y se encuentran presuntamente resguardados en el domicilio de Araceli Celestino Rosas, actual candidata a diputada local del distrito 25 con cabecera en Tehuacán.

Acusan que Celestino Roses es presunta responsable de la inestabilidad social durante el proceso electoral de 2021, en el que su marido, Rodolfo García López, ganó de manera “fraudulenta” las elecciones.

En un comunicado, señalaron que fue Clarissa Reyes Olaya, candidata a la presidencia de Coyomeapan por el Partido del Trabajo (PT) y allegada de los Celestino Rosas, quien ayudó a estos hombres armados a ingresar al municipio y al domicilio.

Los afectados agregaron que el pasado 23 de noviembre del 2023, mientras un grupo de campesinos se manifestaba en la ciudad de Puebla porque no había solución a su demanda de ingobernabilidad en el municipio, Reyes Olaya intentó meter a un comando armado al pueblo, pero en esa ocasión fueron detenidos en el entronque por la población y fue hecha la denuncia en contra de la ahora candidata, no obstante, las autoridades no han agilizado ni resuelto esta demanda.

Te podría interesar: Coyomeapan

Los pobladores, cansados del cacicazgo que mantenía la familia Celestino a través de la autoridad municipal, lanzaron a un candidato para ejercer su derecho a la democracia, pero en ese 2021 como ahora, la familia caciquil comenzó a amenazar, amedrentar y hasta asesinar a líderes campesinos a fin de imponer su voluntad.

Al momento de redacción de esta nota, los campesinos señalaron que las autoridades estatales están notificadas de este suceso, y la respuesta fue que no hay “carpeta de investigación activa”. Es decir, no intervendrán en este llamado de auxilio, y las cinco patrullas que ingresaron a Coyomeapan por el entronque del Quitapon, se retiraron con rumbo a San Juan Cuautla.

Esto ha resultado en una intensa movilización por parte de la población que exige a las autoridades detengan a los hombres armados, pues este puede ser el inicio de una campaña de terror en contra de los campesinos.