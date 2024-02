Si antes del 19 de febrero no se resuelve el conflicto de Coyomeapan, es decir, que tanto el alcalde Rodolfo García López, como sus regidores dejen el cargo, se corre el riesgo de que no haya elecciones el 2 de junio por no haber condiciones para su desarrollo.

En entrevista, luego de que se pusieron en marcha los trabajos de la construcción de la primera etapa de la Línea Metropolitana, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, señaló que «es un gran tema y se ha atendido con mucha responsabilidad».

Dijo que la semana pasada el Congreso local a través de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales pudo recibir a un grupo de pobladores de “Coyomeapan Unido”, que son los pobladores que están interesados en que se integre un Concejo Municipal.

Agregó que por separado él se ha reunido con el edil de la demarcación, Rodolfo García López, para que este proceso pueda transitar, aunque hay algunos factores que les han pedido que se revisen para que se pueda concretar el acuerdo, aunque son temas menores.

El compromiso es, y tenemos una postura definitiva, es antes del 19 de febrero, que es la fecha en la que se debe estar instalando en el Consejo Municipal Electoral, si esto se logra, entonces tendremos condiciones para poder convocar a elecciones y en consecuencia resolver el problema expresó Aquino Limón

Dado que el 19 de dicho mes es el siguiente lunes, el funcionario estatal comentó que tiene que ser en el transcurso de la siguiente semana, de lo contrario el actual presidente municipal se mantendrá en funciones con la posibilidad de que no haya elecciones en junio.

Explicó que, por consiguiente, esto generaría que en la siguiente administración la formación de un Concejo Municipal, pues si bien el personal del Instituto Electoral del Estado (IEE) ha entrado a la comunidad a hacer algunas observaciones, el tema principal es la integración del Consejo.

No habría condiciones para instalar consejo

Probablemente no (habría elecciones) porque las condiciones de seguridad no estarían dadas para los ciudadanos, pero es algo que se está trabajado y seguramente tendremos resultados esta semana remarcó Aquino Limón

El secretario refirió que hay un porcentaje de casillas que están permisibles a no ser instaladas, sobre todo por las condiciones de seguridad, lo cual está salvado a través de los órganos electorales, pero lo que buscan es que haya tranquilidad y paz social que ya se tiene, mientras que los comicios son secundarios, pero con interés para resolverse.

Hizo énfasis en que solo es a nivel municipal, pues distritales y estatales están salvados y aunque se puede tomar la opción de que el consejo sea instalado en alguna junta auxiliar, ante la posibilidad de que no haya acceso al tránsito en la cabecera, pero será un tema que se analizará en los siguientes días.