El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina descartó modificar el proyecto del mercado municipal de Huauchinango para que cuenta con un estacionamiento, pues no hay condiciones porque está en una zona reducida y técnicamente es inviable tener dicho espacio.

Lo anterior, en entrevista luego de presidir la ceremonia conmemorativa por el 493 aniversario de la fundación de la ciudad de Puebla, y luego de que el presidente Andrés Manuel López pidiera atender este tema, tras ser llevado a la conferencia manera.

El titular de Poder Ejecutivo estatal afirmó que ya mandó la información a Presidencia en donde se explica las condiciones de la obra. Detalló que no se puede contar con un estacionamiento en el centro de abasto que se construye.

Y es que, dijo, la vialidad donde se está ejecutando el proyecto es muy estrecha, y por lo tanto, no hay mayor espacio para extenderlo. Además, agregó, de que está a media calle del centro del municipio, lo que complica aún más tener este espacio.

“No tenemos ningún problema con eso, pero ya saben que no hay condiciones para un estacionamiento, está muy cerrado, está a media calle del centro, no tiene mayor espacio y técnicamente no hay condiciones para poderlo hacerlo, está información ya la tiene presidencia”, remarcó.