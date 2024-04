Irán lanzó este sábado una ofensiva militar con drones y misiles en contra de Israel; la acción de la Guardia Revolucionaria de Irán generó que Benjamín Netanyahu convocara a su gabinete de guerra.

El ataque contra Jerusalén puede entenderse como respuesta por el asesinato de siete mandos militares iraníes en la sede diplomática de ese país en Damasco, Siria.

Irán acusó al gobierno de Netanyahu de ordenar la ejecución; sin embargo, el Estado de Israel guardo silencio al respecto.

Por el lanzamiento de los drones, el portavoz del Ejército de Israel, Daniel Hagari aseguró el gobierno está listo para las acciones de protección.

Las acciones para interceptar los drones provocarán problemas en la señal GPS, advirtió Hagari a la población, pidió estar atentos a los avisos de las autoridades.

Las agencias oficiales de información de Irán, la ofensiva impactó en una base, mientras que el portavoz del ejército israelí confirmó que una menor sufrió heridas.

Al señalar que las naciones deben apoyar “la paz y la fraternidad universal”, el presidente Andrés Manuel López Obrador apostó porque el conflicto no aumente

“Ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte; no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra”.