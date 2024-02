Este lunes se cumplen 20 días de la huelga en Audi, luego de que el pasado viernes obreros rechazarán el aumento del 7 por ciento global. Se espera que a partir de este lunes se puedan restablecer las negociaciones.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi) realizó una consulta el pasado viernes, dónde se definiría que sí la huelga continuaría o no. Con el 83.1 por ciento los trabajadores rechazaron la propuesta de la armadora por lo que continuarán con la huelga; sólo el 16.7 por ciento aceptaba.

En respuesta, el presidente de la planta en México, Tarek Mashhour, lamentó la decisión de los agremiados, por lo que también externó su preocupación, ya que el 7 por ciento de aumento fue acordado el sábado pasado entre las partes.

Detalló que la propuesta buscaba asegurar la estabilidad laboral y la competitividad de la empresa, por lo que para evitar riesgos se retomará el diálogo de inmediato.

Dadas las circunstancias la huelga continuará por tiempo indefinido, quiero que sepan que aportaremos esta situación con apertura al diálogo y con transparencia. Seguiremos trabajando para dar una solución, regresaremos a la mesa de negociación Tarek Mashhour

Se cumplen 20 días de huelga

El 24 de enero estalló la huelga en Audi, luego de que el sindicato no aceptó el incremento de 6.5 por ciento que ofreció la armadora, pues estos solicitaban un aumento del 15 por ciento global. No obstante, los obreros ya no exigen el mismo porcentaje, pero sí que no baje de dos dígitos.

Cabe recordar que las negociaciones iniciaron desde diciembre de 2023, en dónde lo sindicalizados iniciaron pidiendo el 17 por ciento de aumento, mientras que la empresa reviraba con un 4.3 por ciento.

El rechazo no fue arbitrario, sino que fue resultado de la voz de los trabajadores que el 22 de enero votaron en contra de la propuesta.

Pese a rechazo, Audi busca desestimar huelga

Una vez declarada la huelga, la empresa metió un recurso legal con el que intenta desestimar la huelga de los trabajadores. Esto se dio a conocer el 31 de enero, por medio del dirigente del Sitaudi, César Orta Briones.

No obstante, el pasado viernes Orta Briones manifestó en entrevista que el gremio está preparado para enfrentar el embate legal, pues las puertas no cierran, pese a que gane la empresa el recurso legal, ellos podrán responder con un amparo.

Todo depende de la respuesta del juez del Tribunal Federal Laboral pues tiene que dictar una nueva consulta, a fin de que se valide o no la existencia de la huelga, lo cual tendrá que ser en un plazo máximo de diez días naturales.

Resultados sobre votación de aumento salarial de Audi, a media noche: Orta

Esta consulta correrá a cargo del Tribunal y será este el que haga el conteo de los votos y, en caso de que la mayoría haya votado en contra de la huelga, se declararía inexistente, lo que implica dejar de negociar el aumento salarial y regresar a trabajar sin la revisión correspondiente.

No obstante, afirmó que se puede promover un amparo por parte del sindicato para suspender dicha resolución, pero todo ello lleva su tiempo y primero tendrán que agotarse las otras instancias que marca la ley, por lo que confió en que se dé una solución antes