Nicolás Sánchez, auxiliar técnico de Rayados de Monterrey declaró que Lionel Messi, del Inter de Miami, lo encaró y le puso el puño en la cara. Lo anterior, luego de la gresca que protagonizaron ambos equipos, tras la ida de cuartos de final de Conchampions.

Este miércoles 3 de abril, desde el Chase Stadium​, se celebró el primer juego del cruce entre Monterrey y Miami de cuartos de final de la Conchampions 2024. Dicho juego, culminó con triunfo de visitante para los regiomontanos por 1-2.

Sin embargo, las tensiones del encuentro no terminaron en la cancha. Y es que, tras el silbatazo final se suscitaron diversos altercados entre miembros de los dos clubes. Mismos que, al darse en el camino a los vestidores, poco se conocía, hasta ahora. Y es que Nicolás Sánchez, auxiliar del entrenador de Rayados, Fernando “Tano” Ortiz, expresó su versión de los hechos.

En su relato, Sánchez señaló que Lionel Messi y otros jugadores del Inter de Miami buscaron una confrontación con “Tano” Ortiz. Durante las acciones, quedó en medio de la bronca, por lo que en un momento dado, Messi buscó poner el puño en la cara.

Si me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, porque si no me hubiera pegado. Me tuvo a un centímetro, me puso el puño a lado de la cara. Yo creo que estaba buscando más mi reacción más que pegarme. Me quería comer crudo. El enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo.

Comentó Sánchez.