La Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla (OSEP), presentará el estreno mundial de “La Batalla de Puebla“, una obra sinfónica compuesta por el compositor poblano Axel Retif. Este evento se llevará a cabo el próximo 3 de mayo de 2024, en una velada que promete ser inolvidable.

Bajo la dirección de David Hernández Breton, la pieza musical “La Batalla de Puebla” es una conmemoración artística de uno de los eventos más significativos en la historia de México, la Batalla de Puebla del 5 de mayo.

A través de esta composición, Axel Retif ofrece una interpretación sonora del evento histórico. Con este evento no sólo se busca celebrar el talento de los artistas involucrados y el rico patrimonio cultural de México.

El evento ocurrirá el próximo 3 de mayo. La sede será Museo San Pedro de Arte, ubicado en la calle 4 norte, número 203, en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

¿Quién es Axel Retif?

Es un compositor y productor cuya música se caracteriza por ser eléctrica, dinámica y áspera, creando mundos sonoros a partir de una sola idea.

Su música se ha presentado en diversos festivales nacionales e internacionales, como CAMPGround (USA), Festival Internacional Cervantino (México), Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez (México) y Festival Atemporánea (Argentina)

También ha participado en Festival Aires Nacionales (México), Encuentro de Intérpretes y Compositores (Argentina), Festival Ramificaciones (México) y John Donald Robb Trust Composers’ Symposium (USA).

Las composiciones de Retif han sido interpretadas por destacados artistas en todo el mundo, como los conjuntos Arditti Quartet, Low Frequency Trio, Duo Yonx, Trio Siqueiros, Cuarteto Ruvalcaba, Splinter Reeds, Loadbang Ensemble, Mushamukas Ensamble de Contrabajos, Slee Sinfonietta, la Orquesta Sinfónica UACH y la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla.

Actualmente estudia la maestría en Teoría y Composición Musical en The University of New Mexico(UNM) en Albuquerque, Nuevo México, USA. con José Luis Hurtado. Actualmente toma el laboratorio de composición y creación Lacremus con Julio Estrada.

Además de su carrera como compositor, Retif desempeña un papel fundamental como director/editor del sello Tagma Records y director artístico de Methexis. Estos proyectos desempeñan un papel esencial en la producción y promoción de la música contemporánea