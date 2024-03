El 31 de marzo a partir de las cero horas, darán inicio las campañas electorales en Puebla. Se trata de un ejercicio donde los candidatos también presentaran propuestas concretas de cómo y por qué votar por ellos.

Se trata de ampliar el debate público e involucrar a la ciudadanía. Esto, con el fin de que cada uno dé mejor propuestas. Sin embargo, sería una lástima si sólo se expresaron que “si hiciste ello, no nada,” etc etc.

En las elecciones pasadas, los debates, los mítines en las plazas públicas se plagaron de mensajes que iban en contra del contrincante. Incluso, en 2018 la tendencia se recrudeció con la posibilidad de que ganará Morena.

De lo contrario, y pese a todos lo esfuerzos, no cumplir con ese requerimiento puede caer en “guerra sucia”. Recordar que hasta en 2018, se hizo un hasta un documental para desacreditar al partido Morena.

De las misma forma, el no trabajar en otra cosa que no sean ataque lleva a politizar algunos temas como la inseguridad, la pobreza, la falta de vivienda. Cuando esos problemas llevan muchos años sin resolverse y que recrudecieron con llamado neoliberalismo.

Ese es el reto: romper con los resabios de la política “tradicional” en la que se anteponía los errores del contrincante, en lugar de las opciones para construir solución y, por lo tanto un mejor país.

De lo contrario, esperemos más de los mismo y no profundizar en un análisis sobre la situación del país, del estado y del municipios.