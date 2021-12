Familias en Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla: Encinas

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación (Segob) federal llamó a la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla a incluir a las familias en las investigaciones, además a mejorar en transparencia y rendición de cuentas.

En entrevista, al encabezar la develación del busto de Demetrio Vallejo, líder sindical, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles, comentó que es importante que las autoridades estatales impulsen esfuerzos para recuperar la confianza de las familias de personas desaparecidas.

«Tenemos que construir (a las comisiones de búsqueda de desaparecidos) de legitimidad y confianza, durante muchos años el estado renunció a la búsqueda de personas y quedó en manos de familiares, especialmente de las mujeres, restituir la confianza de la sociedad es muy importante y no hay que escatimar ningún esfuerzo para que esto se vaya construyendo», indicó.

Es de señalar que Integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, han denunciado en reiteradas ocasiones que la FGE ha tenido un nulo avance en las más de 100 carpetas de investigación al respecto.

Pide a FGE actuar contra impunidad

Al preguntarle la afirmación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, sobre que Puebla vive una «violencia desbordada» en feminicidios, respondió que, desde la federación, se está realizando un seguimiento a los estados en donde se ha incrementado este tipo de violencia por la pandemia.

Indicó que no sólo se impulsarán alertas de género, sino que se implementarán medidas para que no haya impunidad, por lo que exhortó a las fiscalías de los estado, en especial a la de Puebla, a no dejar en el camino los casos de feminicidio.

Para esto, agregó, será importante que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla atienda de manera positiva las recomendaciones de las Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relacionados a las carpetas de investigación, así como de su homóloga estatal, la CDH de Puebla.

El pasado 25 de noviembre, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitió una recomendación a la FGE por no dar información sobre 218 expedientes de queja sobre posibles feminicidios y, por desconocer si se aplica el protocolo de perspectiva de género en las investigaciones.

