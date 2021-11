-Publicidad-

Autoridades sanitarias de Sudáfrica confirmaron la detección de una nueva variante de Coronavirus denominada B.1.1.529, que presenta más de 30 mutaciones, algunas con posible impacto en la transmisibilidad y posible capacidad de evadir la inmunidad.

Los científicos de Sudáfrica confirmaron que la cepa se originó en Botsuana y pese a que su impacto aún debe ser estudiado, ya ha despertado múltiples alertas, pues también ha sido detectada en Hong Kong (en un viajero procedente de la nación africana, esto de acuerdo a el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Sudáfrica.

Al hablarse una posible potencial capacidad de evadir la inmunidad el virólogo Tulio de Oliveira en una conferencia de prensa informó que la cepa presenta “una constelación muy inusual de mutaciones”, de igual forma dijo, “La variante …tiene un gran salto evolutivo, muchas más variantes de las que esperábamos, especialmente después de una tercera ola de (variante) delta muy severa”.

This new variant, B.1.1.529 seems to spread very quick! In less than 2 weeks now dominates all infections following a devastating Delta wave in South Africa (Blue new variant, now at 75% of last genomes and soon to reach 100%) pic.twitter.com/Z9mde45Qe0

— Tulio de Oliveira (@Tuliodna) November 25, 2021