El diputado Jaime Natale Uranga anunció que presentará una reforma para homologar los tiempos en que los ayuntamientos tengan en resguardo a perros y puedan ser dados en adopción, ya que actualmente solo es de tres días y busca que suba a diez, antes de sacrificarlo.

En entrevista con Ángulo 7, el también presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso local manifestó que con esto se busca dar mayor responsabilidad a las Comunas, pero igual contar con más tiempo para darle un trato digno al animal.

Argumentó que en 72 horas no da tiempo “de nada”, ya que no solo se trata de recoger al animal abandonado en la calle, sino revisar el estado en el que se encuentra, esterilizarlos, cuidarlo y darlo en adopción a una familia responsable para que la mascota no sufra.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) detalló que esta reforma es a la Ley de Bienestar Animal, misma que se está trabajando para que sea en los siguientes días cuando la presente ante el pleno del Congreso.

“Uno de los puntos que presentaré más adelante es una reforma para homologar la ley y sean diez días el tiempo en que el ayuntamiento debe tener el animal y puedan adoptarlo, o en su caso sacrificarlo, para que así igual se le dé un trato digno, haya atención médica y un entrenamiento para que cuando se de adopción la familia que lo adopte sus alcances”, asentó.

Dijo que igual así se podrán reforzar las culturas de adopción, ya que actualmente una práctica que no se tiene en el interior del estado, e incluso luego cuando las personas preguntan tampoco saben a dónde acudir y con esto se tendrá mayor información.

Actualmente, la ley establece que si un animal deambula en la vía pública, las autoridades competentes tomarán las medidas pertinentes para su captura y si cuenta con placa o cualquier otro medio para su identificación se deberá notificar a su propietario para que lo recoja, para lo cual tendrá un plazo dentro de los diez días hábiles siguientes a su captura.

Buscará enlace de IBA con ayuntamientos

Natale Uranga señaló que presentará otro punto de acuerdo para que cada ayuntamiento tenga un enlace con el Instituto de Bienestar Animal para que sepan cómo actuar ante un caso de maltrato, pues en ocasiones reciben el reporte, pero no saben qué hacer.

Sostuvo que la labor el instituto “es muy buena”, pero no tienen presencia en todas las regiones, por lo que, aunque reciba el reporte, en lo que se traslada a los municipios puede ser que ya ni encentre al animal, por lo que se debe trabajar de forma conjunta e institucional.

“Se trata de reforzar el tema de los ayuntamientos, porque el instituto no se puede dar abasto en todo el estado, que sepan cómo actuar y no se traslade, tenemos que fortalecer el enlace de los municipios y que cada uno de ellos absorban su responsabilidad”, precisó.

