-Publicidad-

El diputado Jaime Natale Uranga buscará reformar la Ley de Bienestar Animal para que el instituto en la materia tenga mayores facultades y pueda presentar alguna denuncia por maltrato sin necesidad de que “haya sido infraganti”, como actualmente está establecido.

En entrevista con Ángulo 7, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático señaló que Puebla es uno de los pocos estados que cuenta con una ley para castigar el maltrato, pero se tiene que reforzar para actuar de manera pronta en todos los casos.

Dijo que buscará reunirse con personal del Instituto de Bienestar Animal (IBA) para saber qué necesidades tienen y qué facultades les faltan para que, con base en eso, se presente una propuesta en su comisión que pueda pasar al pleno del Congreso local.

-Publicidad-

“Hoy todas las denuncias pasan por Fiscalía, muchas veces si no llega Fiscalía no pueden actuar como uno quisiera, entonces se señala el maltrato animal, pero no tiene las consecuencias la gente que lo hace, es uno de los temas importantes que estamos impulsado”, asentó.

Mencionó que el personal del IBA, en muchos de los casos, recibe algún reporte y acude al lugar que se le indica, por lo que llega y asegura al animal, pero si no hay alguna denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) se tiene que regresar a la especie.

Natale Uranga puso de ejemplo que, si hay un caso de maltrato en Izúcar de Matamoros o Huauchinango, deben trasladarse hasta allá, cuando se debe actuar al momento, pues en la mayoría de las veces se da a conocer a través de redes sociales.

- Publicidad -

Por ello, comentó que igual se buscará incentivar a los ayuntamientos en este tema, pues si bien no hay recursos para que el instituto sea una secretaría, se puede trabajar en conjunto entre estado y municipios para evitar casos de maltrato.

IBA no puede interponer denuncia

“El instituto va y si es en flagrancia lo recoge, lo cuida y dependiendo en el proceso, se toma la decisión de si lo regresa lo pone en adopción, puedan actuar dependiendo de si la denuncia la pueden aplicar ellos, pero queremos darles mayores herramientas y que no se quede, así como están”, expuso.

Es de mencionar que, de acuerdo con la Ley de Bienestar Animal, el instituto puede recibir quejas y denuncias en la materia para su atención y darles seguimiento y turnarlas ante las autoridades correspondientes, pero no puede presentarlas de manera personal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

-Publicidad-

Hasta diciembre de 2019, se tenía el reporte de que tan solo en la capital hubo 624 denuncias por maltrato, siendo el 30 por ciento de los actos de violencia contra los animales cometidos por mayores de edad, de los que el 94 por ciento son hombres y el otro 4 por ciento, menores de edad.