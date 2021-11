Pedir en Puebla certificado de vacunación Covid generaría corrupción: IP

-Publicidad-

Tras el anuncio del gobierno estatal de que se pedirá el certificado de vacunación contra Covid-19 para entrar a espacios cerrados, la Canirac comentó que podría prestarse a corrupción; la Canaco dijo que debe definirse “bien”, porque podrían afectar sus ingresos.

Por una parte, en entrevista tras acudir a la tercera sesión de la Comisión Permanente por Puebla en el Palacio Municipal, Olga Méndez Juárez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que es necesario conocer la logística para ver cómo se aplicará.

Detalló que han realizado un sondeo sobre cuántas son las personas que no están vacunadas y van a los restantes y la cifra es baja, pues no llega ni al 3 por ciento, por lo que acatarán el decreto una vez que sea publicado por el gobierno estatal.

Sin embargo, señaló que esto podría prestarse a hechos de corrupción y que haya personas que vendan de forma irregular el certificado a quienes no están vacunados, con el objetivo de que puedan ingresar a los establecimientos sin tener los antígenos contra el virus.

-Publicidad-

No obstante, considero que “será complicado”, porque ha habido casos en que se les pide a los comensales que se pongan el cubrebocas para ingresar y se enojan, y ahora si les dicen que no pueden pasar si no muestra el certificado, podría causar una molestia mayor.

“Nosotros acataremos la instrucción del gobierno del estado, la logística va ser un poco complicada, porque nosotros no somos autoridad, lamentablemente algo que se prevé para evitar la cuarta ola y frenar este tema de salud se ha convertido en un negocio para la gente que anda viendo cómo hacer dinero fácil”, asentó.

Podría afectar ingreso de comercios pequeños

En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Marco Antonio Prósperi Calderón, mencionó que al ser un decreto debe acatarse, pero consideró que la idea debe “pulirse” para conocer los alcances y no afectar a los establecimientos pequeños.

- Publicidad -

Y es que, consideró, en lugares de gran concentración de personas como el estadio Cuauhtémoc o en algunos otros para eventos masivos como conciertos y espectáculos, estaría bien que se pida porque así se sabrá cuantas personas son las que no se vacunaron.

Sin embargo, ejemplificó que en el caso de los pequeños comercios se podría dar el caso que se le pida el documento y la persona decida no comprar, lo que implica que el propietario se va a privar de la venta y por ende dejará de percibir un recurso.

“La idea no es mala, hay que pulirla, no es que no sea viable, porque si es un tema muy complicado, se tiene que ver qué requisitos o condiciones hay y espacios dependiendo de la capacidad a donde va uno y en base a eso se tenga que pedir el certificado”, abundó.

-Publicidad-

Esto, igual porque afirmó que el comercio apenas se está recuperando, las tiendas no están vendiendo lo de otros años y si todavía se ponen trabas por un tema del certificado, será peor, pues puso de ejemplo que al ir por unos clavos a una tlapalería se tendría que llevar el documento.

R:CB