Aristóteles Belmont Cortés, secretario de Organización de Morena, respaldó al alcalde de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, tras los hechos del viernes donde tres ministeriales murieron por disparos de policías municipales, pues es necesario que la investigación termine.

En entrevista, si bien lamentó la muerte de los tres elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), sostuvo que hasta el momento “no hay algo claro” de cómo ocurrieron los hechos, ya que, aunque se ha dado información en notas periodísticas, la indagatoria no está concluida.

Sostuvo que cualquier hecho de violencia es condenable y más cuando hay pérdidas humanas como ocurrió en Tecamachalco, por lo que en Morena se ha dicho “siempre” que deben ser claros en la manera de gobernar y de hacer las cosas.

Manifestó que como partido siempre apoyarán a todos los gobiernos que fueron impulsados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tanto municipales como estatales, aunque hasta el momento no ha tenido contacto con Mier Bañuelos.

“Hay que esperar a que terminen las investigaciones como tal porque no podríamos saber hasta que haya avance en esto. No me he reunido con él (Mier Bañuelos), pero si lo haremos, no solo con él, sino igual con compañeros de otros municipios”, asentó.

Al ser cuestionado sobre si fue adecuado el nombramiento de Alejandro Santizo Méndez al frente de la Secretaría de Seguridad de Tecamachalco, luego de las críticas que tuvo cuando estuvo al cargo de esa área en Puebla capital, Belmont Cortés evadió, al asegurar que esa es una facultad que tiene el edil.

Nombramiento de Santizo fue avalado en Cabildo

Refirió que la designación igual fue avalada por el Cabildo, donde se tuvo que considerar el perfil del funcionario, el cual se encuentra detenido junto con su escolta y otros 12 policías municipales luego del homicidio de los tres ministeriales.

Reconoció que Tecamachalco ha sido un municipio que “por muchos años” ha tenido problemas de seguridad, dado que se encuentra en una región conflictivas como es el triángulo rojo, pero descartó que el ayuntamiento actual esté rebasado.

“Ha sido el tema de algunos años que se ha estado combatiendo la seguridad, sin embargo, yo creo que aquí es un caso muy particular en el que se pierden vidas humanas y tenemos que esperar a ver en qué derivan la investigación y cómo avanza el tema”, insistió.

Cabe mencionar que la mañana de este lunes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que si le hubieran consultado para poner a Santizo Méndez a cargo de la Seguridad Pública en Tecamachalco se habría opuesto debido a su pasado.

