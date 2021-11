-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aclaró que, para sustituir al hospital número 36 del IMSS San Alejandro, se construirán dos nosocomios, uno en el mismo lugar, con el 50 por ciento de capacidad del anterior, y el otro será el de Amozoc.

Esto, en conferencia de prensa matutina, al informar que el pasado viernes tuvo una reunión con el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto.

Explicó que, aunque no está etiquetado en el Paquete Económico entregado el pasado jueves por la secretaria de Planeación y Finanzas (SPF), sí está contemplado en los recursos del IMSS.

Al tiempo que desmintió al diputado panista Mario Riestra Piña, quien afirmó que no se tenía contemplado la construcción de este nosocomio porque no aparecía en el paquete económico.

«El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene amplios recursos que pueden destinarse a obras que no están mencionadas en el presupuesto de egresos de la Federación, no está en lo correcto Riestra al decir que no está en el presupuesto», explicó.

Cabe señalar que el pasado 20 de octubre, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso local aprobó que el ayuntamiento de Amozoc done un predio de más de 35 mil metros cuadrados.

El hospital de San Alejandro fue desalojado por daños estructurales debido al sismo de 2017, y comenzó el desmantelamiento del inmueble en agosto pasado, para su próxima demolición.

