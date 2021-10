-Publicidad-

Enrique Doger Guerrero afirmó que sigue militando en el PRI, aunque mantiene una relación con Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en San Lázaro, quien es “mi amigo desde hace varios años”, y lo respaldará si es candidato a un cargo de elección popular en 2024.

En rueda de prensa, luego de que trascendió que brincaría del tricolor al partido guinda, el también exalcalde de Puebla sostuvo que él no organiza asambleas de promoción política para el morenista, pues no busca afiliarse a Morena.

“No niego a mis amigos, sean del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o de otro, además de que antes que cualquier cosa soy un poblano que le interesa el bienestar del estado”, comentó, al tiempo de agradecer el respaldo que le brindó el presidente interino de Morena, Aristóteles Belmont Cortés.

“No niego a mis amigos, Ignacio Mier es mi amigo desde hace años, llegamos a tener diferencias políticas pero nuestra amistad continúa. No sé de dónde sacaron que me fui del PRI, soy priista y antes que cualquier cosa soy un poblano, he tenido posiciones importantes, pero creo que es importante trabajar por Puebla y mantener respeto”, asentó.

Dijo que él es como el América, ya sea que “lo aman o lo odian”, y argumentó que él por el momento no cuenta con algún cargo público de ningún nivel, y que el evento del domingo pasado con Mier Velazco fue sólo una reunión de amigos, como lo ha hecho con otros.

En ese tenor, hizo un llamado para que su partido haga una autocrítica, pues sin duda el 2024 será una fecha importante, así como descartó que tengan que “explicar” dicho señalamientos como lo comentó el dirigente estatal, Néstor Camarillo Medina.

Y es que, dijo, de ser así, se tendría que llamar a rendir cuentas a varios priistas que hicieron campaña a favor de Morena en la elección extraordinaria de 2019, al poner de ejemplo al ahora coordinador de dicha bancada en el Congreso local, Jorge Estefan Chidiac.

No descarta sumarse a Mier si lo invita

A pregunta expresa de que en caso que Mier Velazco se destape para el 2024 a la gubernatura de Puebla lo apoyaría, señaló que si bien aún falta mucho para eso, en caso que el morenista decida dialogar con él seguramente construirán algo juntos.

Manifestó que eso aún está lejos, por lo que habrá que esperar los tiempos, y que los ciudadanos al fin de cuentas no militan en muchos partidos políticos y son quienes definen elecciones.

“Los poblanos nos sumaremos a las mejores propuestas y a mi partido le hace mucha falta diálogo, construcción y autocrítica”, remató.

Asimismo, al ser cuestionado sobre los comentarios del gobernador Miguel Barbosa Huerta de que si él se había, ya no le sorprendería que lo hicieron delincuentes como Antonio Martínez Fuentes alias “El Toñin”, o el morenovallista Eukid Castañón Herrera, el priista dijo que es un tema de partidos, por lo que respeta al mandatario y confía en que le vaya bien.