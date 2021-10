-Publicidad-

Las unidades de transporte público en Puebla respetan la tarifa de 6 pesos para estudiantes, sin embargo, no cumplen con las medidas sanitarias contra el Covid-19, como es la sana distancia y el gel antibacterial; choferes señalaron que los concesionarios no les dan insumos y faltan vehículos.

A más de año y medio de que se registró el primer caso de Covid-19 en el estado, se ha relajado las medidas sanitarias, pues un chofer de la ruta 23, que prefirió emitir su nombre por temor a represalias, comentó que hay horas del día en que más aglomeraciones se dan, principalmente cuando la gente va Centro Histórico, pues se llegan a llenar las unidades.

Aunque dijo desconocer cuántos vehículos son los que hay en este derrotero, que va hasta la colonia El Salvador y Clavijero, afirmó que “nunca han sido suficientes”, ya que hubo algunos que tuvieron que cambiarse ante los acuerdos que se hicieron por el aumento de la tarifa, en 8.50 pesos, en octubre de 2019.

-Publicidad-

Por su parte, un operador de la ruta 6, que hace base en la calle 16 Poniente y 5 de Mayo, manifestó que la unidad, al ser pequeña, no le caben muchas personas, lo que ocasiona que se llegue a saturar en la mayoría de las veces, sin que usan gel antibacterial porque los concesionarios no les dan.

De acuerdo con los choferes, es entre las 7 y 9 de la mañana, así como a la hora de la salida de las escuelas, de 1 a 3 de la tarde, cuando más se saturan.

Ángulo 7 observó que otras rutas que no cumplen con las medidas son la Azteca, que cruza el centro por la 14 Oriente y va a Angelópolis; la 35 que va hacia la Romero Vargas y sube por la 14 Poniente, así como la bulevar CU que viene de San Felipe Hueyotlipan y baja por la 7 Norte-Sur; y la 1, que recorre del centro a Amalucan.

- Publicidad -

Aunque desde hace más de dos semanas, el gobierno del estado decretó la reapertura al 100 por ciento de la actividad económica, no se ha ordenado el regreso total a clases ni que los transportes dejen de operar al 50 por ciento de capacidad, por lo que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) continúa con operativos para verificar que se acate la medida.

“No queda de otra más que tomarla”: padre de familia

En tanto, Gloria, que tiene su hijo en primer año de la escuela Primaria Motolinia, ubicada en la colonia Humbolt, en las esquinas de las calles 30 Norte y 14 Oriente, manifestó que toma la ruta Azteca, 23 o 23 A, en las cuales le hacen el descuento de 6 pesos, aunque en ninguna se respeta la sana distancia desde “hace mucho”, pero es necesario tomarla para llegar a su destino, por lo que siempre anda cargando su gel antibacterial.

-Publicidad-

“Tomamos el transporte dos veces al día, porque son los que viene la escuela, me hago como 20 o 25 minutos, pero no se respetan las medidas, principalmente el de la distancia, pero tenemos que tomarla porque siempre se pone así a la hora de la salida o de la entrada”, comentó.

Mientras que Irene, cuyo hijo va en tercer año en la misma escuela, mencionó que debe tomar el transporte cuatro veces a la semana para ir a dejar a su familiar, por lo que se ahorra 5 pesos diarios al dar solo 6 y no los 8.5, como parte del apoyo a estudiantes.

“No, nada que ver “con las medidas”, definitivamente no, desde la mañana no importa a qué hora no subamos, va todo lleno (…) la verdad la economía no está como andar en taxi todos los días”, asentó.

Es de mencionar que en días pasados el gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que ya no se respetan las medidas contra el Covid-19 en el transporte público, principalmente el de la sana distancia, por lo que llamó a los concesionarios a evitar la aglomeración en sus unidades.

R: DJ

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!