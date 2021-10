-Publicidad-

El ayuntamiento de Puebla retomará las obras del corredor 5 de Mayo que dejó la administración pasada, por lo que se prevé que esté terminado a más tardar en diciembre y para lo que destinarán cerca de 37 millones de pesos que dejó el gobierno anterior.

Así lo señaló, en entrevista, tras el inicio del programa de limpieza de graffiti encabezado por el alcalde Eduardo Rivera Pérez, la titular de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, Berenice Vidal Castelán, quien indicó que la obra lleva un avance del 40 por ciento.

La funcionaria municipal comentó que se tuvo una reunión con todos los empresarios y comerciantes instalados en esta zona de la capital, por lo que se acordó que durante la temporada del “Buen Fin”, que será del 10 al 16 de noviembre los trabajos se harán de noche para que no se vean afectados.

“El corredor es una obra que se retoma, lo que buscamos es no afectar a los negocios, platicamos con Canaco, Canirac para decirles como estamos reanudando estas obras, cuales son las fases de los trabajos y que haremos lo necesario para no perjudicarlos y se termine lo más pronto posible”, asentó.

Detalló que no se cerrará por completo esta vialidad, que va de la avenida Reforma a la 18 Oriente-Poniente, por lo que las personas podrán transitar sin complicaciones y los comercios se mantendrán abiertos para que puedan tener ingresos.

Refirió que es necesario reactivar la economía y en esta zona es una de las más concurridas, por lo que los recursos con los que se concluirá el proyecto están a cargo de la Tesorería municipal.

Al ser cuestionada sobre por qué retomar una obra que en su momento fue criticada con la anterior administración encabezada por exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, comentó que el objetivo es hacer los trabajos cuidando el patrimonio de Puebla, por lo que se seguirá con todos los lineamientos del INAH.

No se afectarán áreas verdes

Vidal Castelán mencionó que las áreas verdes no se afectarán y los árboles que se encuentran en esta calle no serán “tocados” sin tener antes un dictamen de medio ambiente, pues no son “decorativos” y se trata de cuidarlos y darles mantenimiento.

La gerente refirió que igual se cambiarán los anuncios que hay a lo largo de esta vialidad, para que se tenga una mejor imagen de la calle, pues “se trata de que el andador 5 de Mayo tenga una identidad, que cuando tu vengas te sientas en una calle única en el Centro Histórico”.

Es de mencionar que fue en agosto pasado cuando la administración anterior anunció el arranque de las obras, las cuales serían en horario nocturno, con una duración menor a los tres meses, para que estuvieran listas antes del 15 de octubre, pero no las terminaron y por ello ahora serán retomadas.