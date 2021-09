-Publicidad-

Hasta que se resuelvan todas las impugnaciones se sabrá en cuantos ayuntamientos habrá elecciones extraordinarias, pues hasta el momento solo son el de Teotlalco y Santiago Miahuatlán donde se harán, porque no hubo jornada electoral, aunque aún hay fecha.

Así lo dieron a conocer, en rueda de prensa, el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Marcos Rodríguez del Casillo, y el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Miguel Ángel García Onofre.

Por una parte, García Onofre manifestó que hay recursos pendientes por resolver en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y los inconformes podrían recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), lo cual deberá hacerse antes del 15 de octubre que es cuando deben rendir protesta.

El funcionario electoral refirió que se requieren de al menos 60 días de organización previos a llevar a cabo la jornada extraordinaria, por lo que no daría tiempo hacerla antes de que concluya el año, pues igual se deben hacer actividades por parte de ambas instituciones electorales.

“Resulta importante que nos empecemos a coordinar y a establecer acciones que nos lleven en un futuro muy cercano a poner la fecha tentativa para la realización de estas elecciones, hasta ahorita lo que está seguro es que son Teotlalco y Santiago Miahuatlán”, asentó.

Necesario esperar resolución de impugnaciones

Mientras, Rodríguez del Castillo comentó que el martes pasado tuvo una reunión con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para hablar de este tema y proyectar tanto la fecha como los detalles de la organización de las elecciones.

Dijo que se mantendrán trabajando en comunicación entre los dos órganos electorales y el Congreso, para que una vez que se sepa cuántas elecciones extraordinarias, se determine el monto a utilizar y poder llevarlas a cabo para que los ciudadanos elijan a su gobernante.

Es necesario mencionar que en Teotlalco y Santiago Miahuatlán no se llevaron a cabo los comicios el pasado 6 de junio debido a que militantes de Morena bloquearon los accesos del Consejo Municipal en protesta porque no se registraron candidatos de este partido, por lo que no se pudieron instalar las casillas para la votación.

Es de resaltar que, debido a esto, el Congreso local tendrá que designar a un Concejo Municipal que esté al frente del ayuntamiento mientras se realiza el proceso extraordinario.

