Vecinos de la colonia San Manuel consideraron que, en caso de que el ayuntamiento de Puebla insista en poner la ciclovía en el bulevar Circunvalación, sea del lado del camellón y no pegada a la banqueta como estaba, pues afectaron los accesos a sus viviendas y negocios.

La ciclopista, que fue colocada sobre dicho bulevar de la 14 a la 24 Sur a finales del año pasado, fue retirada debido a que el gobierno municipal rehabilitó esta vialidad tan sólo seis meses después en en junio, por lo que están libres los tres carriles.

La mañana de este domingo, se notó que a lo largo de la vialidad en casas y comercios hay colocadas lonas en puertas y ventanas que dicen: “pedimos la reubicación de la ciclovía” y “reubiquen la ciclovía, queremos estacionamiento”, esto en rechazo a que la Comuna, administración que terminará el 14 de octubre, informó que todavía está la intención de volver a ponerla.

Cuando la cicloruta se instaló, clientes de los negocios y los vecinos ya no podían estacionar sus carros porque el carril estaba destinado para uso exclusivo de ciclistas, lo que ocasionaba que lo hicieron en el de en medio, con el riesgo que implicaba para circular y uno congestionamiento vial.

Ello también ocasionó que las ventas se vieron afectadas, por ejemplo, Araceli, que atiende una confitería, comentó que durante el tiempo que estuvo la ciclovía hubo una baja de por lo menos 50 por ciento, pues sus clientes no se podían estacionar y aunque buscaba hacerlo en las calles aledañas, tampoco los dejaban, por lo que optaban por irse.

“A nosotros no nos ayudan, no nos beneficia y nos perjudica, entonces si la pusieron en el camellón, nadie haría protesta, no habría quejas, el error que hicieron fue haberla puesto como si fuera el espacio para un auto, nos afectó mucho las ventas, yo espero que al menos desistan de no ponerla o que se del otro lado, porque es muy tedioso”, asentó.

Consideró que, si se quitó, no fue por la protesta de los vecinos, sino que fue con el pretexto del ayuntamiento que se iba a rehabilitar el bulevar, pues se había dicho que se mantendría y por ello la exigencia ahora es que el ayuntamiento considere que, de volver a ponerla pegada a la banqueta, perjudicará a los vecinos.

Cambiar ubicación, piden

Dicha opinión es compartida por una trabajadora de una tortillería que está casi en la esquina del bulevar y 20 Sur, quien señaló que se generaba mucho tráfico, pues sólo se dejó un carril para que transitaran los vehículos, además de que hubo varios accidentes en el tramo de la ciclovía.

“Ahorita muchos se están quejando para que ya no la pongan, porque afecta a sus negocios y así ya no se pueden estacionar los carros, los vecinos igual, ya ni podían poner sus carros afuera de sus casas, tenían que dejarlo en otro lado, hubo muchas quejas de eso, a nosotros por ejemplo nos bajó la venta como dos o tres cajas al día”, abundó.

Por su parte, un vendedor de jugos comentó a este medio que no están en contra de que se coloque esta estructura, pues incluso él usa constantemente la bicicleta para trasladarse y es una buena opción, pero sí debe ser colocada del otro lado, ya que como estaba solo complicaba la movilidad.

“Pues sí la usaban, no siempre, pero sí, muchos luego pasaban a platicar conmigo porque se echaban su jugo, su fruta cuando salían a pedalear, me decían que estaba complicado porque ya el carro se quedaba hasta en medio y de los dos lados, hubo choques, complicaba el tráfico, dejando un carril”, expresó.

Es necesario mencionar que, en agosto pasado, tras la protesta de vecinos, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco descartó la reubicación de la ciclovía, al aducir que hubo una petición de la ciudadanía para colocarla en Circunvalación, incluso sostuvo que esta estructura beneficiaba a negocios que utilizan el servicio de entrega a domicilio.