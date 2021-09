Tepjf deja firme multa de 327 mil pesos a PSI

-Publicidad-

El Tepjf ordenó al TEEP revisar la queja contra José Tobías Ramiro Haquet, alcalde electo de Zaragoza que fue abanderado por el PVEM, por rebase del tope de gastos de campaña, así como dejó firme la multa de 327 mil 801 pesos al PSI por no otorgar el financiamiento a sus candidatas.

Lo anterior, durante la sesión virtual de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), en donde los magistrados declararon que el partido no otorgó 40 por ciento del financiamiento a las candidaturas que encabezaron mujeres, pues únicamente aplicó el 14.78 por ciento del monto total al que se encontraba obligado.

Por ello, se multó al partido local con dicho monto, así como se ordenó al INE que emita una nueva resolución sobre la sanción por el supuesto rebase de tope de gastos de campaña, la cual asciende a un millón 808 mil pesos, esto, porque el dictamen debe ajustarse con base a las audiencias que tuvieron sus abanderados y las pruebas que en su momento presentó Pacto Social de Integración (PSI).

Por otra parte, la Sala Regional resolvió el recurso SCM-JDC-2110/2021, presentado por el excandidato petista, Roberto Ponciano Durán Hernández, a la alcaldía de Zaragoza, que fue desechado por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) contra Ramiro Haquet

En el proyecto, los magistrados señalaron que el TEEP, de manera errónea, interpretó que con la impugnación se cuestionaba la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría, cuando en realidad era revisar el rebase del tope de gastos de campaña.

Esto, luego de que se tenía una queja en la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que el casó tenía que haber sido revisado bajo esta casual, lo cual no se hizo originando una violación a sus derechos sustantivos.

“Se propone revocar la resolución impugnada, ordenando remitir el escrito primigenio del actor al conocimiento del INE para que lleve el procedimiento correspondiente y en oportunidad emita la resolución de acuerdo a los plazos que se tiene a su consideración, destacando que sus derechos político electorales están a salvo”, concluyeron.

Morena mantiene multa de 17 mp

En el caso de la sanción de Morena, el partido buscaba echar abajo la multa de 17 mil 488.30 pesos, monto que le impuso el INE por no reportar el gasto que se hizo por la renta de una hacienda para llevar el evento de la excandidata Karina Pérez Popoca, como parte del arranque de su campaña.

El partido lopezobradorista acusó que hubo deficiencias en la fundamentación y motivación, además de falta de exhaustividad al momento de dictar la resolución, ya que solo debía basarse en las pruebas, por lo que consideró que el INE excedió sus funciones para causar un daño material e irreparable a dicho instituto político.

“En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada al haber resultado como infundados los agravios, ya que se considera que la autoridad responsable sí fundamentó sus actos en acatamiento los principios de legalidad, fundamentación y motivación, pues identificó el indebido cumplimiento de ingreso y egresos”, resolvieron.

Es necesario mencionar que la sanción fue en conjunto con el Partido del Trabajo (PT) como parte de la coalición “Juntos Haremos Historia”, aunque a éste, sólo lo multaron con 2 mil 87 pesos.

En otro punto, la sala confirmó los resultados de la elección en Nopalucan, que quedó en manos de Porfirio Peralta de Morena y PT, esto luego de que fue desechada la queja de excandidato perredista Norberto Saldaña Amador en la que pedía un nuevo escrutinio de los cómputos.

No obstante, en la resolución se estableció que los quejosos mencionan que estuvieron en la revisión de los votos, aunque no le pasaron lista al representante de su partido, sumado a que no se ofrecieron pruebas respecto a que se quemaron paquetes electorales como se mencionó, pues únicamente se hizo referencia a que salieron noticias y se publicaron videos en internet.