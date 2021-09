-Publicidad-

La Sala Regional de la Ciudad de México del Tepjf declaró la validez de la elección del ayuntamiento de Acateno, pero regresó al TEEP el recurso en el que el PRI e impugnó los resultados en Tepetzintla por rebase de gastos de campaña, para que lo revise.

Esto, durante la sesión virtual de dicha sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), en donde los magistrados resolvieron los expedientes SCM-JRC-253/2021 y SCM-JRC-266/2021, presentados por el PRI y el PVEM, respectivamente.

El recurso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue contra la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que desechó la queja con la que buscaba echar abajo el triunfo de Morena, con el argumento de que fue presentado de manera extemporánea.

Y es que el tribunal argumentó que solo tenían para interponerla hasta el 12 de junio, tres días después de declarar la validez de la elección, como se establece en la ley loca, y fue el 26 de julio cuando lo hizo, lo que fue un mes después al plazo establecido.

Sin embargo, los magistrados declararon como fundados los agravios, toda vez que el periodo para presentar la impugnación debió contarse a partir de que el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó el dictamen consolidado sobre las irregularidades detectadas en los informes de gastos de campañas, que fue el 23 de julio.

Esto, porque era necesario y obligatorio contar con esta información para tener la certeza de si hubo un supuesto rebase de gastos de campaña por parte del candidato morenista al ayuntamiento de Tepetzintla, Antonio Rayón Rivera, lo cual se comprobó.

TEEP debe admitir recurso si encuentra causal

“El tribunal local TEEP debió revisar el recurso presentado, por lo que, de no advertir otra causal de improcedencia, debe admitir el medio de impugnación y dar en un plazo de cinco días una nueva resolución sobre los señalamientos argumentados”, citaron.

Situación similar en la elección de San Jerónimo Tecuanipan en donde el PRI presentó un recurso contra el TEEP, luego de que desechó la impugnación del partido en la que se acusaban irregularidades en la fiscalización del candidato ganador del PES, Ángel Cuanalo Aponte.

Lo anterior, porque el Tribunal local debió igual considerar el desfase de los plazos tanto para la fiscalización como para la recepción de juicios, ya que una cosa es el periodo luego de otorgar la constancia de mayoría y otra por el dictamen de informe de gastos.

Valida elección en Acateno

Mientras que en el caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que intentó echar abajo el triunfo de Juan Cruz Bello, abanderado del Partido Encuentro Solidario (PES), en el municipio de San José Acateno, la Sala Regional determinó desechar la demanda.

Y es que el PVEM acusó que el TEEP no requirió al INE la queja en materia de fiscalización que anteriormente había presentado, lo cual tenían que haber sido analizado igual como parte del recurso y así acreditar la nulidad de la elección por rebasar el tope de gastos de campaña.

Si bien fue declarado como fundado, igual fue inoperante, ya que, aunque el tribunal no requirió esa queja, ello no es un elemento que pudiera derivar en una conclusión distinta, además de que no se tiene acreditado que haya sido interpuesta, ni tampoco pruebas con las que se confirme tal rebase, por lo que se confirmó la sentencia.

Por otra parte, los magistrados desecharon de plano tres impugnaciones en contra de dictámenes del INE, esto luego de que no se encontraron mayores irregularidades en los gastos de campaña de Giovanni González Vieyra, ganador de la elección para la presidencia municipal de Tlachichuca.