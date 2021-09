-Publicidad-

En su conferencia de prensa matutina, cuestionó la forma en que los opositores busquen dirimir las diferencias o removerlo del cargo como mandatario, si no es a través del método democrático; “¿cuál es medio que van a utilizar, van a seguir con la guerra sucia?”, sentenció.

Señaló el cambio de opinión de González Guajardo, pues en las pasadas elecciones del 6 de junio pidió a población votar por la alianza del PRI, PAN y PRD para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, pero ahora se niega a participar en el ejercicio del próximo año.

Refirió que cuando existen dos proyectos de nación contrapuestos, “el que decide es el pueblo, no los grupos de interés, no el extremismo”, por lo que si su gobierno y el país están “muy mal”, será la población la que decida si permanece o no en el puesto.

“Sí por México” es una organización opositora al gobierno de López Obrador, la cual reúne a otras asociaciones y a cerca de 50 mil personas, además de que fungió como plataforma para la alianza electoral de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

EU, sin responder por financiamiento a MCCI

El mandatario reiteró que espera una respuesta del gobierno de Estados Unidos, por la financiación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que, al igual que Sí por México, es dirigida por Claudio X. González.

Lo anterior, luego de que la periodista Nancy Cortés le preguntó a López Obrador si tenía conocimiento de una supuesta investigación por parte del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) en su contra por revelar datos personales de los miembros de la organización MCCI.

El mandatario respondió que no sabía de dicha indagatoria y criticó el actuar de los organismos autónomos, de los cuales reiteró que fueron creados para “simular” transparencia y combate a la corrupción.

Reitera que no impulsará juicio a expresidentes

Asimismo, el presidente recalcó que es partidario de “ver hacia adelante” y no juzgar a expresidentes, a menos que se ganara en una consulta o que fueran expedientes abiertos por ciudadanos.

Lo anterior, luego de que una reportera le señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas investigaciones en contra de Felipe Calderón Hinojosa, por aprobar directamente los contratos para la administración de los reclusorios privados, lo que causó un daño al erario al pagarse un sobre precio.