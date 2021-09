-Publicidad-

Consuelo Valle Espinosa, afectada por el huracán “Grace” hace tres semanas, denunció que junto con otras 28 personas de la comunidad de San Miguel Tzinacapan, en Cuetzalan, fue “rasurada” de la lista para recibir el apoyo de 35 mil pesos que anunció el gobierno federal.

En entrevista con este medio, señaló que el pasado 2 de septiembre personal de la Secretaría de Bienestar acudió a hacer el censo y le dieron un folio, como prueba de que ya estaba registrada para recibir el recurso como parte del programa para el “Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural”.

Dijo que el jueves pasado los citaron en el auditorio municipal para pasar lista y agilizar la entrega una vez que llegará el recurso, que fue cuando se percató que no estaba incluida, pero al pedir una explicación a los servidores de la nación a cargo de ello le dijeron que no sabían y que esa fue la información que les habían dado.

Ante esto, optó por retirarse y este viernes acudió al centro del municipio donde estaban entregando los 35 mil pesos, pero le comentaron lo mismo, que no le podían dar la orden de pago porque no apareció su nombre, lo cual recriminó, pues pareciera que se hizo otro censo.

“Yo creo que de la comunidad somos entre 250 y 300 los afectados y de éstos, alrededor del 10 por ciento fuimos rasurados, no aparecimos, nos rasuraron a 29, no nos dieron información, ni nada, a todos nos dieron el folio y al acudir a cobrar, son listas en blanco sin algún sello ni firma, parece que fue otra la que llevaron”, asentó.

En ese tenor, dijo que los folios que fueron excluidos son 502239, 502256, 502307, 502263, 502237, 502265, 502207, 502217, 502216, 502215, 502221, 502309, 502220, 502108, 502214, 501738, 502238, 501739, 502315, 502244, 501717, 502258, 502210, 502257, 502313, 502108, 501739, 502262, 502255.

Comentó que ella es maestra jubilada y gracias a eso puedo acceder a un crédito con Bancomer por 40 mil pesos, con lo que pudo empezar a reparar los daños de su vivienda, que en su mayoría fue el techo porque era de bambú y láminas, las cuales se volaron, a excepción de la cocina que es de concreto y el baño que estaba afianza con cables.

Pide crédito y ahora no tiene con qué pagar

Mencionó que vive ella con su hija, su yerno y su nieto y no pueden estar esperando a que llegar el recurso, ya que llueve constantemente y se iba a mojar todo, por ello con lo recibiría se pagaría el crédito solicitado, pero ahora resulta que no les dieron nada por no aparecer en la lista.

Valle Espinosa refirió que, si bien ella por ser maestra jubilada puedo acudir a banco a pedir dinero, hay otros “bien pobrecitos” que no tiene la facilidad de ello, por lo que es preocupante que no saben si realmente va llegar el recurso o ya no, pues los servidores de la nación no les dieron nada.

“Con lo que pedimos estamos comprando láminas y todo lo que se necesita para poder tener el techo, yo dije, con los 35 mil que me den, más otros 15 mil que tengo, pues ya me acompleto para comprar todo, y ahora me quede como el perro de las dos tortas, si yo que tengo una jubilación estoy casi llorando, imagínense los demás”, asentó.

Por ello, comentó que por internet envió una queja a la Secretaría de Bienestar relatando esta problemática, en espera de que se resuelva lo antes posible, aunque no descartó acudir a la Ciudad de México a una de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y darlo a conocer.

Es necesario precisar que a finales de agosto López Obrador anunció que a todos los afectados por “Grace” de los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo recibirán un apoyo de manera directa por un monto de 35 mil pesos, esto una vez que se hiciera el censo.