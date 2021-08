-Publicidad-

Laura Velázquez Alzúa, titular de Protección Civil (PC), aseguró que se realizará un censo “casa por casa” en los municipios de Veracruz, Puebla e Hidalgo, afectados por el paso del huracán Grace, con el fin de realizar los apoyos directos a los damnificados.

En la conferencia de prensa matutina, comentó que el levantamiento del registro lo realizará la Secretaría de Bienestar mediante los “servidores de la nación”.

Agregó que se busca determinar “con mucha precisión” cuáles son los daños en los hogares, por lo que iniciará este miércoles y finalizará en una semana, con el fin de iniciar el reparto de las ayudas.

Expuso que la dinámica del censo es transparente y minuciosa, para lo cual se preguntará directamente a los jefes de familia, se recogerán documentos y datos, además de que se hará un levantamiento fotográfico.

Cabe mencionar que el fenómeno meteorológico causó estragos principalmente en municipios del norte de Puebla, causando la muerte de al menos cinco personas.

Habrá registro de daños en ganado

También, dijo, habrá un registro de pérdidas de ganado, producción avícola y agrícola, con el fin de otorgar apoyos de manera directa a los afectados, sin intermediarios.

Manifestó que desde el primer momento de que el Grace causó estragos, se comenzó a repartir una despensa de sobrevivencia en la población.

Fonden era un barril sin fondo: AMLO

Por su parte, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) era “un barril sin fondo”, usado en pasados sexenios de manera discrecional y que sólo servía para que los funcionarios robaran dinero.

Argumentó que actualmente no existe un límite o techo para el uso de recursos ante desastres, casos que atiende el ejecutivo directamente, junto con su gabinete.

Descarta regreso a clases en municipios dañados

El mandatario refirió que en aquellos municipios afectados por el huracán en los que no existan condiciones adecuadas, no se realizará el regreso a clases presenciales, aunque no se registran daños en la gran mayoría del territorio de los estados.

Añadió que se agilizará la rehabilitación de escuelas, en tanto los alumnos siguen con su educación a distancia, por medio de los canales públicos.