El Tepjf dejó firme los triunfos de Morena en las diputaciones locales de los distritos 19 de la capital y el 23 de Acatlán de Osorio, así como el del PRI en el 26 de Ajalpan, al desechar las impugnaciones con las que se buscaban echar abajo las sentencias del TEEP.

Lo anterior, durante la sesión virtual de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) de este jueves en la que resolvió los recursos SCM-JDC-1963/2021, SCM-JRC-231/2021 y SCM-JRC-251/2021.

Por una parte, Arturo Loyola González, excandidato perredista a la diputación del distrito 19, intentó invalidar la victoria de Iván Herrera Villagómez, que fue abanderado con Morena para dicha demarcación, quien señaló que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) no analizó a fondo el expediente.

Y es que argumentó que el regidor con licencia coacciona el voto a través de la entrega de formatos para la vacunación contra el Covid-19, así como de despensas, lo cual fue dado a conocer a través de redes sociales, aunque los magistrados resolvieron que estas pruebas no se relacionan con la controversia presentada.

Además de que todos los elementos presentados en los que se pedía la nulidad de la elección fueron analizados de forma conjunta conforme a las causales establecidas para ello, y no de forma aislada como lo acusó el perredista.

“No le asiste la razón al actor cuando afirma que las irregularidades graves tuvieron el carácter de hechos notorios, ya que estas cuestiones no constituyen hechos indiscutibles fehacientemente probados o parte del conocimiento humano, por lo que se concluye que los agravios son infundados y se propone confirmar la sentencia impugnada”, citaron.

Morena se queda con Acatlán y PRI, Ajalpan

En el caso del distrito 23 de Acatlán de Osorio, el PRI buscaba echar abajo el triunfo del morenista Eduardo Castillo López, pues señaló que el TEEP desestimó su petición de hacer un nuevo escrutinio de cinco de las casillas de la demarcación, por supuestas irregularidades.

No obstante, los magistrados desecharon sus argumentos al afirmar que el tribunal local cumplió con el principio de exhaustividad en el que se determinó que no se debía realizar dicho ejercicio solicitado por el tricolor, pues en una si se llevó a cabo y en las otras cuatro no tenía caso hacerlo.

Mientras que en el distrito 26, que ganó el priista Adolfo Alatriste Cantú, Morena señalo que el TEEP no tomó en consideración los actos de violencia de Coyomeapan, así como que en San José Miahuatlán no se llevaron a cabo las elecciones, por lo que se transgredió el principio de legalidad en la sentencia.

Sin embargo, los magistrados señalaron que la argumentación presentada es confusa y la metodología utilizada fue errónea porque no integró los actos de violencia ocurridos de manera detallada, sino que fue generalizada, lo que hace difícil seguir un orden lógico.

Además de que el tribunal local sí se pronunció sobre el impacto de la sustracción de paquetes electorales y a la afectación al principio de certeza en el municipio de Coyomeapan, por lo que se determinó que los resultados asentados en el PREP y en las actas de la jornada electoral de los partidos, eran suficientes para calificar la elección.