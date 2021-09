-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió al empresario Alonso Ancira Elizondo cumplir con el acuerdo del pago de 216 millones de dólares a Pemex, por la venta a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, pues ya no se garantiza la impunidad.

En su conferencia de prensa matutina, manifestó que los abogados del magnate “lo están mal aconsejando”, por lo que le pidió reflexionar al respecto, pues “sabe muy bien” que vendió a sobreprecio dicha planta.

Expresó que es “una aventura” aplicar prácticas dilatorias por parte de los defensores de Ancira Elizondo, para no cumplir con el acuerdo hasta que llegue un nuevo presidente con el cual “puedan entenderse”.

Aseveró que el empresario no debe hacer caso de los comentarios de los abogados ni de los políticos que son sus amigos, como el actual coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez.

Lo anterior, ya que la FGR dio a conocer que el proceso contra el Ancira Elizondo podría reabrirse, pues aún no cumple con el acuerdo ante la autoridad judicial.

Publicará documentos sobre relación Moreira-Ancira

El mandatario aseveró que dará a conocer documentos en los que prueba que Ancira Elizondo le “prestaba” su avión privado a los priistas Moreira Valdez y Manlio Fabio Beltrones.

Argumentó que no puede garantizar la impunidad a nadie, no sólo por convicción, sino porque la Fiscalía General de la República (FGR) es autónoma y el poder judicial es independiente, “no voy a hacer gestiones por nadie, porque si no perdería autoridad moral y política”.

Fue en abril pasado que un juez liberó al exdueño de Altos Hornos de México, pues llegó a un acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), para pagar el sobreprecio de Agronitrogenados, planta en condiciones deplorables que fue vendida como nueva en 2014, cuando el director de la empresa productiva del estado era Emilio Lozoya.

Al respecto, López Obrador anunció que los 216 millones de dólares recuperados serían usados para la entrega gratis de fertilizantes a campesinos de Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Morelos y otras entidades, así como rehabilitar las plantas que producen el componente.