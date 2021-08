-Publicidad-

El gobierno de Puebla informó que los padres de familia que hayan pagado las cuotas escolares, las cuales están suspendidas en tanto sean acordadas entre comités y escuelas, pueden denunciar a través de una llamada a la SEP estatal.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que hay casos de padres de familia que pagaron la cuota porque desconocían que era ilegal en este momento.

Y es que el pasado jueves, el mandatario Miguel Barbosa Huerta señaló que las direcciones escolares no pueden imponer cuotas e impedir la inscripción de los estudiantes por no pagarlas, hasta que no se acuerde entre ambas partes determinar el monto.

En este tenor, en conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal habilitar un número de teléfono que sea visible en su página oficial para que se puedan reportar este tipo de abusos.

Los números para reportar casos son 222 229 38 25 y el 222 229 38 20, donde atenderán en un horario de 9:00 a 15:00 horas; para más información se invita a visitar la siguiente liga sep.puebla.gob.mx