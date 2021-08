En Chietla, padres piden vacuna contra Covid por clases presenciales

-Publicidad-

Padres de familia de la localidad de Escape de Lagunillas, en Chietla, se unieron a la exigencia de que sus hijos sean vacunados contra el Covid-19 antes del regreso a clases presenciales, en este próximo ciclo escolar.

Lo anterior, debido al riesgo de contagios masivos que representa el nuevo retorno de la pandemia con la llegada de una variante que afecta al sector juvenil.

Ante el anuncio del presidente y la SEP sobre el regreso a las clases presenciales, los pobladores de dicha comunidad piden que den primero la orden de vacunar a la población estudiantil.

La señora María Isabel Castillo Ferrel, habitante del poblado de Escape de Lagunillas, dijo que: “es cierto que mucho se pierde porque no hay clases presenciales, los niños y jóvenes no aprenden igual, pero el problema es que si los mandamos a las aulas pueden contagiarse y traer el virus a casa, por lo que yo me uno a la lucha de los jóvenes de la Fnerrr y pido que ya se vacune a niños y jóvenes para un regreso a clases más seguro, por lo que invito a nuestras autoridades educativas y de salud que nos escuchen y al Gobierno federal que proporcione las vacunas”.

Agregó que todos los padres que solicitan esta medida de prevención no son adversarios del gobierno ni tampoco están en contra de las clases presenciales, pero sí se pronuncian en contra de las malas decisiones que pueden cobrar la vida de cientos de jóvenes.