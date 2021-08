-Publicidad-

Tras las declinaciones de José Luis Vargas Valdez y Reyes Rodríguez Mondragón, así como la designación de Felipe Fuentes Barrera como presidente interino, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN, afirmó que el conflicto en el Tepjf está “superado”.

En contraste, el presidente Andrés Manuel López Obrador discrepó con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues consideró que la solución es insuficiente y planteó una “renovación tajante” del Tepjf”, la cual debe darse “desde dentro” del Poder Judicial.

Este martes por la madrugada, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) recibió las renuncias de Vargas Valdez y Rodríguez Mondragón a la presidencia de este órgano judicial, y designó a Fuentes Barrera.

También aprobó que el 1 de septiembre se emita la convocatoria para designar una nueva titularidad en la presidencia de la Sala Superior.

Por la mañana, Zaldívar Lelo de Larrea compartió el acuerdo en Twitter y comentó que, con dichas decisiones, “la crisis en el Tepjf ha sido superada”.

Cambio tiene que venir desde Poder Judicial: AMLO

No obstante, ante las preguntas de la prensa por la salida pactada entre los magistrados, el presidente López Obrador sostuvo que el tribunal “no está bien” y “no ha actuado con rectitud”.

“A mí me decepcionaron, y tengo pruebas, cuando resolvieron cancelar las candidaturas en Michoacán y en Guerrero, actuaron bajo consigna, no actuaron como jueces, incluso cayeron en contradicciones garrafales, nada más que ya no hay ninguna otra instancia”, ejemplificó.

Al preguntarle sobre la postura de Zaldívar, también aseveró que “no coincido, no coincido, eso tiene que renovarse, no hay más que una renovación tajante, tanto en el INE como en el tribunal”.

- Publicidad -

“Entonces, sí tiene que haber un cambio, pero tiene que darse al interior del Poder Judicial”, agregó.