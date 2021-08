-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que sea o no retroactiva la revocación de mandato, que se realizará en marzo de 2022, acatará la decisión de la población, ya sea que continúe en el cargo o lo deje, pues no es una cuestión legal, sino política.

Señaló lo anterior luego de que una reportera expuso que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, ha declarado que la revocación de mandato, que se aprobó en 2019, no es retroactiva para quienes fueron electos en 2018, además de que no hay condiciones presupuestales ni legales para realizarla.

El mandatario respondió que la ley reglamentaria para el ejercicio electoral se aprobará en las próximas semanas, con lo que se establecerá el procedimiento para realizarlo.

“Si la gente dice que me vaya, sea o no retroactiva, me voy, ¿cómo voy a estar en el gobierno si no tengo el apoyo de la gente? Ayer se nos presentó un problema con lo del gas, ya lo resolvimos, porque tenemos autoridad moral y política, imagínense un presidente sin autoridad ¿para qué sirve?”, dijo.

“El colmo” que INE no quiera hacer revocación de mandato

Aseveró que sería “el colmo” que el INE quisiera impedir que se realice, cuando ya existe una reforma constitucional que la avala, además de que expresó que no les gustan los métodos de la democracia participativa.

Destacó que él mismo impulsará la revocación del mandato ya que es un ejercicio que de haberse realizado antes, se hubiera impedido mucho daño al país.

Recordó que cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, de 2000 a 2006, realizó dos consultas telefónicas donde la población expresó si quería que continuara en el cargo o no.

Confirma diálogo en México entre gobierno y oposición venezolana

López Obrador confirmó que nuestro país será sede del diálogo entre Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela y la oposición del país, a propuesta de Noruega.

Cabe destacar que el principal representante de la oposición venezolana será el autoproclamado presidente Juan Guaidó Márquez, quien ha demandado la realización de elecciones “libres”, mientras que Maduro Moros lo ha tachado de golpista y agente de Estados Unidos.