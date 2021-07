-Publicidad-

Los activistas Manuel Bravo Bruno y Gerardo Olmos responsabilizaron la empresa Agua de Puebla de la espuma tóxica en el canal de Valsequillo, pues no cumple con el saneamiento de las aguas residuales que llegan al río Ayotac, de lo que, acusaron, el Soapap “solo es una tapadera”.

En rueda de prensa, comentaron que Gustavo Gaytán Alcaraz, en lugar de fungir como director del Soapap, parece “un empleado más de la concesionaria”, cuando lo que tiene que hacer es supervisar que todas las descargas que se hacen hayan sido tratadas antes.

Calificaron como “penoso” el informe que dio la semana pasada sobre los motivos por los que se genera la espuma, en el que argumentó que es por los tipos de fosfatos que contaminan el río Atoyac derivado de los fertilizantes y por los jabones que usan las empresas textiles.

Refirieron que el funcionario estatal no planteó una posible solución para ese grave problema, si no que, por el contrario, responsabilizó a los municipios por donde atraviesa el afluente, en lugar de emitir sanciones a “sus protegidos”.

“El directivo del Soapap no es activista ni comunicador para solamente opinar del tema, su responsabilidad como funcionario público es atender sobre cómo serán las sanciones correspondientes a la empresa Agua de Puebla, causante de la generación de espuma tóxica”, asentaron.

Incluso, señalaron que antes de que Agua de Puebla se hiciera cargo de la concesión del vital líquido en la capital, no existía espuma tóxica en los afluentes locales, a pesar de la tradición textilera de la entidad, por lo que solo “es un pretexto” que pusieron.

Añadieron que este fenómeno puede provocar severas enfermedades por el olor y las sentencias que se producen, así como incidentes mortales, como el de hace 2 años cuando una persona al tomarse una selfie resbaló por no darse cuenta hasta donde llegaba la espuma y días después fue encontrado sin vida en Tecamachalco.

Omisa ante revisión de descargas, dicen

Comentaron que, aunque Gaytán Alcaraz se excusó en que es la Comisión Nacional del Agua (Coangua) la que debe verificar que las empresas cumplan con sus plantas de tratamiento, como Soapap debe vigilar que no hagan descargas ilegales y en su caso notificar a la dependencia federal.

“Aunque no lo digan, pero la empresa más contaminante del río Atoyac se llama concesiones integrales, porque es la que se encarga de las aguas residuales del municipio, entonces por qu´w no la clausuran como lo hicieron con otras, si el director del Soapap no puede, pues que renuncie”, dijeron.

Es necesario mencionar que el directo del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) la semana pasada comentó que, entre las causas, además del jabón que tiran las empresas de mezclilla, están los fertilizantes que usan las zonas agrícolas del área conurbada, que, debido a la lluvia, llegan al agua.

Asimismo, aclaró que la Soapap trata aguas jabonosas provenientes de domicilios, recordando que realizan verificaciones a las seis plantas de tratamiento las cuales tratan 5.5 millones de metros cúbicos mensuales