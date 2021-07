José Antonio Robledo, investigador de FFYL, buscará rectoría de BUAP

-Publicidad-

El docente e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras (FFYL) de la BUAP, José Antonio Robledo y Meza, buscará nuevamente contender por la rectoría de la máxima casa de estudios en Puebla, luego de que en 2017 no consiguió la candidatura por “trabas”.

En entrevista para Ángulo 7, el académico dio a conocer que buscará la postulación al afirmar que cuenta con los requerimientos necesarios, siendo que fue candidato dos veces para la dirección de la FFYL –sin conseguir el cargo-, pues sostuvo que “son exactamente los mismos requisitos”.

“Es la segunda vez que tengo el interés de participar en elecciones de rector, ya lo había hecho en la Facultad de Filosofía y Letras, como director, a pesar de que en las ocasiones en que participe no fui electo”, comentó.

Afirmó que en 2017, cuando el actual rector Alfonso Esparza Ortiz consiguió la reelección a un nuevo periodo, consiguió el aval de la Comisión de Auscultación -comitiva que verifica la idoneidad de los competidores-; no obstante, acusó que un segundo escrutinio lo excluyó pese a “contar con todos los requisitos”.

“En caso de la rectoría, en el proceso de reelección de Alfonso Esparza, pasé el filtro de la Comisión de Auscultación, me dio su aval, y no podía haber sido de otra manera porque en las otras ocasiones no tuve problema; para ser rector son los mismos requisitos que para ir a una dirección, pero una segunda Comisión del Consejo Universitario me la negó”.

El docente afirmó que denunció la negativa, sin que a la fecha haya una respuesta a la eliminación de la postulación, pues señaló que hubo una “contradicción” al obtener el aval de una comisión y el rechazo de otra.

Se frenó respaldo estudiantil

A decir de Robledo y Meza, las ocasiones en que compitió por la directiva de FFYL, obtuvo respaldo de la comunidad estudiantil. “A pesar de que las dos ocasiones en las que participé tuve el respaldo mayoritario de los estudiantes, no fui electo por el voto ponderado”.

El investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Meza mencionó que el sistema favorece a los directivos y académicos, pues en el Consejo Universitario hay cinco votos –dos de alumnos, dos de maestros y uno del director-, por lo que los estudiantes, pese a ser mayoría, representan un 20 por ciento.

“Si el director es un profesor y hay dos profesores en el Consejo Universitario, entonces es un 60 por ciento frente a la postura e intereses de los consejeros estudiantiles, esto ha servido para las pésimas prácticas políticas del rector a los directores y de directores a maestros”, aseveró.

Robledo y Meza ha denunciado personalmente las presiones políticas por ser crítico de Esparza Ortiz, pues en marzo de 2020, pese a sus más de 40 años de docencia en la BUAP, se le retuvieron salarios luego de que evidenciara en sus redes presuntas violaciones del estatuto universitario, por parte del actual rector.

El aspirante es licenciado en Filosofía, maestro y doctor en Historia por la BUAP, además de que es docente desde 1973, impartiendo clases en la preparatoria Emiliano Zapata hasta 1991, cuando comenzó a dar clases en la FFYL.

Durante su estancia en la preparatoria Zapata, fue fundador y director del Centro de Investigación Educativa, Apoyo al Docente, Orientación y Extensión Universitaria en la unidad académica, además de que publicó su tesis “Gabino Barreda y el mitologema liberal”, un análisis del discurso en 2001.

Unificar a la universidad, plantea

Cuestionado respecto a los retos que tendrá que asumir la próxima persona en asumir la rectoría, Robledo y Meza sostuvo que es necesaria construir consenso en la comunidad universitaria, al considerar que se encuentra “dividida”.

“(el nuevo rector) tiene que llegar presentando una iniciativa, una alternativa a la universidad, construir un nuevo consenso a la universidad, es una universidad dividida, aturdida por el mal uso de los conceptos, entonces tiene que ser una persona que convoque a este nuevo consenso a través de un cambio de perspectiva y actitud”, opinó.

Asintió que, desde gestiones pasadas, ha habido un pensamiento individualista en la BUAP, e incluso señaló un distanciamiento hacia la sociedad siendo que –dijo- la universidad es propiedad de la sociedad, por lo que ve una “falta de vinculación” entre ambos sectores.