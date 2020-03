Docente de BUAP denuncia a Esparza por retención de salario tras criticarlo

José Antonio Robledo y Meza, profesor investigador de la BUAP, denunció ante la CDH al rector Alfonso Esparza Ortiz por violaciones a sus derechos fundamentales a causa de la retención de su salario, lo cual atribuye a sus críticas hacia la gestión del funcionario.

Y es que el docente de la Facultad de Filosofía y Letras no se explica de otra manera que la institución lleve un mes sin pagarle, lo cual no había padecido en 47 años de labor académica, pero esta vez le pasó justo después de publicar, en su blog, artículos donde señala posibles violaciones del rector a la legislación universitaria al participar en la venta del equipo Lobos BUAP.

Ante esta situación, este lunes entregó en la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) de Puebla un oficio de queja dirigido al presidente de este organismo, José Félix Cerezo Vélez, a quien pide que exhorte al rector a que repare dicha falta y “modifique su conducta”.

En el documento de cuatro páginas, refiere que los pasados 17 y 25 de febrero no pudo retirar su salario correspondiente a la primera quincena del mes, porque el cajero automático le indicaba “fondos insuficientes”. Esto le volvió a pasar el 29 de febrero y 6 de marzo, con la segunda quincena.

“Al ser la primera ocasión que esto me ocurre después de trabajar durante 47 años” en la universidad –narra– envió, el 26 de febrero, un oficio a Guadalupe Grajales Porras, secretaria general de la BUAP, y a Julio Galindo Quiñonez, secretario técnico del Consejo Universitario, para que le aclararan las razones por las cuales no recibe su pago, pero no ha tenido respuesta hasta el momento.

Ante la falta de una respuesta por parte del máximo órgano de gobierno universitario, procedió a denunciar a Esparza Ortiz, quien es representante legal de la BUAP y presidente del consejo, pues lo considera responsable de violar:

1. Mis derechos como trabajador conforme a los artículos 82 y 110 de la Ley Federal del Trabajo.

2. Mis derechos como Persona Adulta Mayor –tengo 69 años- conforme a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores porque no contar con mi salario atenta contra mi derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación (Artículo 5o, fracción 1) y mi derecho a un trabajo digno y bien remunerado(Artículo 5o, fracción V).

Rector pretende confundir a opinión pública, acusa

En entrevista con Ángulo 7, Robledo y Meza señaló que, debido a que la administración universitaria no le ha justificado la retención de su salario, se trata de un “asunto político” e intento de “censura”.

Esto, porque abiertamentamente ha criticado a Esparza Ortiz por tratar de desviar la atención de la opinión pública sobre los presuntos desvíos de recursos y malversación a través del club Lobos BUAP.

Para el docente, el intento más reciente para confundir al público es la pretendida defensa de la autonomía universitaria contra la revisión de sus finanzas por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“La autonomía de la universidad tiene que ver con lo académico, pero los recursos que recibe son públicos y siempre han estado sujetos a auditoría”, aseveró.

En este sentido, sostuvo que no se puede desechar las pruebas aportadas por el empresario Mario Mendívil, dueño de Garden Teas, en su denuncia contra Esparza Ortiz por presunto desvío de recursos a través de Lobos BUAP.

Asimismo, a través de su blog, ha acusado que el rector pudo haber incurrido en violaciones a la legislación universitaria por la venta de Lobos BUAP a Ciudad Juárez –por la cual exigió a Mendívil un pago de 180 millones de dólares–, pues habría conllevado hacer negocios con un bien de la universidad, los cuales son inalienables.