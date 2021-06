AMLO llama a participar en consulta sobre juicio a expresidentes

-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la población a participar en la consulta sobre el juicio a los exmandatarios, que se hará el próximo 1 de agosto, a pesar de que él no votará, y criticó que la prensa y el INE han sido omisos en difundirla.

En su conferencia de prensa matutina, destacó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe utilizar sus recursos, pues ha acusado que no los tiene por la “austeridad”, para dar difusión al ejercicio, así como usar sus tiempos oficiales en medios de comunicación.

Señaló que han sido omisos debido a que “no les gusta que se hable de la consulta” a exmandatarios, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, por lo que él lo hará en sus conferencias matutinas.

“Yo propuse la consulta porque quiero que todos los mexicanos tratemos el tema como ciudadanos responsables, yo ya fijé mi postura, no voy a participar, no voy a votar porque se enjuicie a los expresidentes, pero no quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete”, dijo.

Pregunta en boletas es ambigüa

Criticó la ambigüedad de la pregunta que vendrá en las boletas de la votación, la cual “se puede traducir de manera muy sencilla: ¿quieres que se investigue y de conformidad con la ley se juzgue a los expresidentes?”.

También cuestionó que los medios de comunicación convencionales “subordinados a los grupos de intereses creados no dicen nada, se quedaron acostumbrados a obedecer y callar, como era antes”.

Recuerda acciones de expresidentes

Sobre los exmandatarios, mencionó que Salinas de Gortari, que gobernó México de 1988 a 1994, “entregó los bienes de la nación a sus allegados”; Ernesto Zedillo Ponce (1994-2000) convirtió la deuda privada de unos cuantos en pública, con el Fobaproa, mientras que Vicente Fox Quesada (2000-2006) “engaño al pueblo”.

- Publicidad -

Asimismo, dijo, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) inició una guerra contra el narcotráfico sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres; en tanto que con Peña Nieto (2012-2018) se realizaron “actos evidentes de corrupción”, como los sobornos a legisladores para aprobar sus reformas.

Comentó que el neoliberalismo, lapso que comprende las cinco administraciones pasadas, fue un periodo decadente que ocasionó la ruina del país e impidió su desarrollo.

Expone dichos de Gabriel Quadri

En otro tema, López Obrador reiteró que en las pasadas elecciones se vivió una guerra sucia que “confundió” a la población, sobre todo en la capital del país y expuso un tuit del diputado electo por el distrito 23 en Coyoacán, Gabriel Quadri de la Torre, pues “seguramente muchos no saben cómo piensa”.

En la publicación en redes sociales, Quadri de la Torre asevera que si México no tuviera que “cargar” con Chiapas, Guerrero y Oaxaca sería una “potencia emergente”, por lo que el presidente refirió que no puede permitir que siga avanzando “la mancha negra del clasismo, racismo e individualismo”.