Gabriel Biestro Medinilla interpondrá denuncias ante la CNHJ de Morena contra Carlos Evangelista Aniceto y Edgar Garmendia de los Santos por usar sus cargos para favorecer a familiares y vender candidaturas; alrededor de 87 consejeros estatales son amenazados con expulsión.

Así lo anunció en entrevista con medios donde acusó que Evangelista Amador, enlace del partido en Puebla y quien “en la vida había visto en eventos de Morena”, ha estado amenazando a consejeros estatales con expulsarlos, por ser críticos de los candidatos que estuvieron participando en las elecciones del 6 de junio.

Afirmó que usó su cargo como miembro de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) para beneficiar a su esposa, hermano, primo y él mismo con candidaturas, por lo que ahora él y su esposa, Julieta Vences Valencia, irán como diputados plurinominales, el primero local y ella, federal.

Por su parte, Garmendia de los Santos, dirigente estatal, será denunciado ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) por la venta de candidaturas, pues afirmó, hay audios que lo comprueban, como en el caso de Santiago Miahuatlán, donde se evitó poner candidato para así favorecer al del PRI.

Sobre la cifra oficial de consejeros amenazados, el diputado con licencia señaló que no hay nombres específicos, pero serían alrededor de 87 consejeros amedrentados, por lo que exigió a los señalados de parar el hostigamiento.

Cada quien debe evaluarse antes de buscar dirigencia

Respecto a las aspiraciones de la actual alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, para buscar la dirigencia del partido, que tendrá cambios en octubre, Biestro Medinilla señaló que cada quien debe evaluar sus aspiraciones, así como ver sus números y si tiene algo que aportar al partido.

Asimismo, aseguró que todavía no está decidido a pelear por dicha dirigencia pues deberá ver cómo viene, si se va a llevar a cabo con las estructuras, los padrones, y evaluar las condiciones para dichos cambios, sin embargo, llevará a cabo “un trabajo de auscultar a las bases y estructuras en todo el estado”.

Sobre su regreso al Congreso local, señaló que no reanudará como presidente, además de que estaría reincorporándose en próximos días, pero ante el cuestionamiento de si temas como la desprivatización del agua, despenalización del aborto y reformas para la búsqueda de personas serán sacados de la congeladora, el morenista pidió que “sean los diputados en activo quienes decidan eso”.

Finalmente, afirmó que al municipio de Puebla “no ha llegado la 4T” y no llegará en los próximos tres años, pues estará gobernado por el panista Eduardo Rivera Pérez, de quien no espera mucho, pues “ya gobernó y no hubo avances”.