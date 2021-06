Descarta Biestro volver al Congreso; apunta a dirigencia de Morena

-Publicidad-

El diputado con licencia, Gabriel Biestro Medinilla, señaló que, por el momento, no volverá a su curul en el Congreso de Puebla una vez terminado el proceso electoral, en el cual no consiguió ser candidato; no descartó buscar nuevamente la dirigencia estatal de Morena.

En rueda de prensa remota la mañana de este miércoles, el legislador morenista señaló que se mantiene en actividades de su partido, por lo que rechazó retomar el puesto -por ahora- y mantendrá el escaño su suplente, Eduardo Gandur Islas.

Ante la pregunta de la prensa sobre si llegará a ocupar alguna función en el gobierno estatal, debido a su cercanía con el mandatario Miguel Barbosa Huerta, Biestro Medinilla no desestimó la posibilidad, aunque insistió en que la prioridad es “recuperar” al partido de las diversas derrotas electorales.

En este sentido, señaló que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena debe presentar su renuncia ante las pérdidas de distritos y -en específico- la capital, mientras que dijo considerarse para el cargo.

-Publicidad-

“Si existen las condiciones, yo creo que sí”, respondió el otrora dirigente estatal morenista, cuestionado respecto a si intentará presidir el partido, luego de no lograr ser candidato, pues en su lugar se designó a Claudia Rivera Vivanco, edil con licencia.

A nadie sorprende desastre electoral, dice

En alusión a la derrota de Rivera Vivanco en la capital, contra el candidato del PAN, Eduardo Rivera Pérez, el diputado aseguró que “a nadie puede sorprender” el resultado, al señalar que el “advirtió” que diversas encuestas reprobaban la labor de la alcaldesa morenista.

Dijo que esta pérdida debe ser “una lección” para el partido, al referir que hubo diversas inconformidades por parte de consejeros y simpatizantes, que protestaron en reiteradas ocasiones por la elección de abanderados de cara a la elección.

En cuanto a la victoria de Rivera Pérez, Biestro Medinilla se limitó a decir que “No esperamos nada de este nuevo gobierno, que pocas veces se ha preocupado por las causas de los más necesitados”, aunque cuestionado respecto a las cuentas pendientes del también exedil panista dijo que, “el Congreso no se usará para perseguir”.