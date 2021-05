-Publicidad-

La Canaco y la Canirac anunciaron la campaña “Tú Voto Vale”, en la cual se estima una participación de 3 mil negocios que darán descuentos y promociones de entre 3 el 5 y 30 por ciento a los poblanos que acudan a los comicios y muestre su dedo manchada con tinta.

Así lo dieron a conocer, en rueda de prensa, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Marco Antonio Prósperi Calderón, y el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), Carlos Amozoza, quienes señalaron que con esto buscan combatir el abstencionismo.

Manifestaron que “Tu voto vale” se realizará el 6 y 7 de junio y abarcará tanto a negocios de la capital como de la zona metropolitana y el descuento estará sujeto a los criterios de cada establecimiento, a fin de incentivar que los ciudadanos salgan a votar el primer domingo del mes que entra.

Dijeron que los comercios participantes colocarán un cartel en el que anunciarán que son parte de la campaña, siendo cada uno el que establecerá la promoción que ofrecerán esos dos días, pues entre los principales giros que participan son las tiendas de ropa, zapatos, regalos y restaurantes, aunque de éstos últimos aún está por definirse cuantos serán.

Detallaron que los 3 mil negocios es un estimado basándose en la elección de 2018, toda vez que no es obligatoria y también habrá algunos que no quieran participar porque no están en condiciones de dar los descuentos por la pandemia del Covid-19.

“Vemos con preocupación un alto nivel de abstencionismo que refleja la ciudadanía en cada proceso electoral, siendo hasta de un 70 por ciento, por ello es que buscamos impulsar la participación de los poblanos, con el fin de que emitan su voto de manera libre e informada”, asentaron.

Ya en entrevista, Prósperi Calderón comentó criticó que sean más de dos meses sin que avances las obras en el Centro Histórico, como son las de la modernización del zócalo y algunas calles como la 8 y 10 Oriente-Poniente, pues afectarán aún más a los negocios que ya están “dolidos” por la pandemia.

Refirió que a esto se suma el ambulantaje que “ha invadido” las calles, lo cual es una mala carta de representación para los turistas.