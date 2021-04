-Publicidad-

Tras decirse molesto con la justificación que dio Morena para postular a Claudia Rivera Vivanco a la alcaldía de Puebla, el diputado con licencia, Gabriel Biestro Medinilla, anunció una nueva queja contra la designación, la cual -dijo- fue directa.

Lo anterior luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ordenó al partido fundamentar la postulación de Rivera Vivando, por demanda del aspirante; no obstante, el diputado con licencia argumentó que se evaluaron parámetros subjetivos.

En conferencia remota a medios, Biestro Medinilla aseguró que, en su respuesta, la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) habría confirmado que no se aplicó una encuesta entre los perfiles, como lo decía la convocatoria.

“Que ahora vengan y digan que no hubo una encuesta, pues claro que no se hizo; yo se los dije en esa reunión, esa encuesta es falsa, claro, tenían que dar los datos de esa supuesta y como vieron que los parámetros no daban tuvieron que decir que el perfil era el que se ajusta”, declaró.

Indicó que esto demuestra “una simulación” en la designación de candidatos, además de que lo calificó como “una burla”, por lo cual aseveró que iniciará una nueva impugnación, a fin de que se reponga el proceso de selección.

Cuestionado respecto a los parámetros que la CNE le informó, respondió que se valoraron los perfiles en cuatro ramas: semblanza curricular, el contexto político social electoral, un sondeo en medios de comunicación, mientras que el cuarto es una evaluación del perfil.

En este sentido, reprochó que la dirigencia haya anunciado la aplicación de una encuesta para al final “no aplicarla”, en tanto que confió en la reposición de las candidaturas, pues calificó como “argucias” la respuesta de Morena a su queja.