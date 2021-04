-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, refirió que la oposición se agrupó no para ganar gubernaturas o municipios, sino tener la mayoría en la Cámara de Diputados, para acceder al presupuesto y “manejarlo como antes, con moches y sin apoyos sociales”.

En su conferencia de prensa matutina, recordó que la Cámara baja tiene como facultad exclusiva la de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), por lo que la disputa principal se da en ese nivel.

Expresó que desde antes de la campaña los dirigentes políticos del “partido conservador” y empresarios, como Claudio X. González Guajardo, se reunieron para poder agruparse y acordar una alianza.

Manifestó que a la oposición “le incomoda y molesta muchísimo” que se utilice el presupuesto para apoyos sociales, como becas a jóvenes, pensiones a adultos mayores o medicamentos gratuitos

Añadió que “el partido conservador mantuvo por años, los privilegios y la impunidad” en la Cámara de Diputados, como la condonación de impuestos a grandes corporaciones.

Reitera que en veda electoral denunciará fraude

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una medida cautelar para que el presidente no “difunda logros de su gobierno”, López Obrador reiteró que no hablará de temas partidistas o electorales, pero sí de la democracia y de que no “haya fraude electoral ni intervenga el gobierno”.

Expresó que las conferencias de prensa matutinas son “su derecho a manifestarse” y una “oportunidad” de informar a la gente, por lo que espera que no surjan “afanes dictatoriales”, como el de censurarla.

Añadió que de no contar con dicho espacio de información los medios de comunicación lo “cercarían” y pidió hacer un análisis de lo que la prensa publica antes y ahora, ya que en periodos anteriores “se les aplaudía a los presidentes”.

Recalca que no busca reelección

El presidente recalcó que no busca reelegirse, lo cual se ha señalado por la ampliación del periodo de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , pues una vez que termine su periodo se retirará «por completo» de la actividad política, ya que se dedicará a escribir un libro.

Recordó que el próximo año se realizará una consulta para la revocación de su mandato, por lo que “si el pueblo ya no me quiere, me voy”, pues se tiene que tomar en cuenta la decisión de la sociedad.