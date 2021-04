-Publicidad-

Consejeros estatales de Morena opuestos a la designación de candidaturas en Puebla se opusieron al registro de los abanderados por el partido, al acusar que se hizo de manera extemporánea y en secreto, con autorización del Instituto Electoral del Estado (IEE).

En rueda de prensa remota, los morenistas encabezados por Mario Bracamonte González, quien se ostenta como delegado presidente de Morena en la entidad, acusaron la entrada de papelería oficial al IEE, pese a que mantienen un plantón desde hace más de una semana.

El consejero y regidor con licencia, Edson Cortés Contreras, declaró que dicho trámite sería extemporáneo, siendo que fue el pasado martes cuando terminó el plazo de registros, lo cual no impidió que -dijo- Morena presentara a sus perfiles.

Asegura que hay puertas «alternas» a las oficinas ubicadas en San Felipe Hueyotlipan, las cuales conectarían con inmuebles aledaños para la entrada de documentos e incluso del representante del partido ante el instituto, Alfonso Bermúdez Ruíz, lo cual señalaron de «ilegal».

Cortés Contreras señaló al consejero presidente del IEE, Miguel Ángel García Onofre, al acusarlo de «permitir» que Morena realice dicho trámite «fuera de tiempo y en secreto».

Se desmarcan de candidatos

Cuestionados al respecto, los morenistas se desmarcaron de respaldar a sus correligionarios en su campaña a la elección, al calificarlos como «imposiciones» y perfiles «ajenos a la base».

Bracamonte González señaló que «en la abrumadora mayoría de los casos, el patrón continúa, la militancia no ha sido consultada no hubo participación de las bases, existe violación estatutaria y al espíritu del partido», por lo que no desistirán de las impugnaciones ante tribunales.

Señaló que, como militantes, no llamarán al voto a otro partido que no fuese Morena; sin embargo, no respaldarán a los candidatos en los ayuntamientos.

«Cómo militantes jamás respaldarnos a gobiernos neoliberales, corruptos mucho menos a candidatos con estas características (…) no llamaremos a votar por otro partido, somos leales y no nos vamos a ir a otros partidos», declaró Bracamonte González.

Fue el pasado miércoles que Morena confirmó el registro de más de 209 candidatos a ayuntamientos al proceso interno del partido, por lo que será el IEE quien confirme las postulaciones aprobadas.