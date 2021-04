-Publicidad-

Aunque en junio de 2020, se creó el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE, no hay poblanos en la lista, es decir que de la entidad nadie está impedido para competir el 6 de junio.

En el caso de Puebla, el edil de Francisco Z. Mena, Pascual Morales Martínez, es el único que tiene una sentencia firme emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), luego de que se le acreditó que cometió violencia contra dos regidoras del ayuntamiento.

Sin embargo, dicha resolución fue emitida el 21 de mayo del 2020, es decir, antes de que entrara en vigor el registro de personas sancionadas del Instituto Nacional Electoral (INE) –el 29 de junio de ese año–, por lo que, al no ser retroactivo, el alcalde morenista no se encuentra en dicho patrón.

“Las obligaciones para las autoridades electorales, incluido dar aviso de violencia política de género, regirán una vez que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos ordenados”, señala una resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf)

Morales Martínez busca reelegirse como edil, a pesar de que una de los lineamientos emitidos por el Instituto Electoral del Estado (IEE) establece que quien aspire a un cargo público no debe tener señalamientos, quejas o denuncias de violencia política de género.

En el caso de Manlio López Contreras, quien buscó ser candidato a la alcaldía de Puebla por Movimiento Ciudadano (MC), no tiene sentencia, sino que el IEE sólo le impuso medidas cautelares, las cuales el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) revocó el martes pasado.

No obstante, ello significa que, al no estar registrados en el padrón de personas sancionadas, no están impedidos para participar por un cargo de elección popular, ya sea a nivel local o federal.

A nivel nacional son 22

A nivel nacional, van 22 personas que se encuentran dentro de este registro, sumando a su vez 27 sanciones, ya que Ernesto Ruiz Flandes, presidente municipal de Altotonga, Veracruz, cuenta con seis.

- Publicidad -

Los otros son Hermas Cortés García, alcalde de Lerdo de Tejada; Javier Castillo Viveros, edil de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios; Joaquín Fortino Cocotle Damián, de Coetzala y Lázaro Avendaño Parrilla, de Chimampa de Gorostiza, todos en Veracruz,

Se sumaron José Lorremir Nelson Álvarez Peña, quien funge como director general del Diario de Acayucan, en la demarcación del mismo nombre, igual en el estado de Veracruz

También están Carlos Enrique Ucán Yam, Blanca Guadalupe Lizzet Uc Martínez, María del Carmen Molina Chable y Mildred del Jesús Can Hernández, todos consejeros estatales de Morena en Campeche; así como Samuel Uc Poot y Dezert Iván Martín Barreda, alcalde y tesorero municipal, respectivamente, en el ayuntamiento de Chichimilá, en Yucatán.

Además, Evaristo Hernández Cruz, alcalde de Centro, Tabasco; José Alejandro Ochoa Valencia, edil de Colón, Querétaro; Magdaleno Luis Camacho Fuentes, presidente municipal de Nopala de Villagrán, Hidalgo, y Natividad Matías Morales, de Santa Cruz Amilpas, en Oaxaca.

La lista la completan Merced Ortiz Maya, director de Protección Civil, en Puerto Morelos, Quintana Roo; Sergio Jesús Zaragoza Sicre, socio y representante del programa estatal Aldea Digital en Sonora y Arnoldo Alberto Rentería Santana, dirigente de Morena en Baja California Sur.

Mientras que José Ángel Ortiz, Carlos Alberto Mimenza Novelo y Cristina Alberto Ojeda Chuc, que no tienen cargo actualmente, son de Quintana Roo y aparecen igual en este padrón, por lo que no tienen opción para querer buscar un cargo de elección popular.