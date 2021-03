-Publicidad-

Locatarios del mercado de Amalucan, que se oponen a la demolición, alertaron que podrían ser desalojas durante estos días de Semana Santa por parte del ayuntamiento de Puebla, por lo que ya analizan ampararse “ante la imposición que tiene de ejecutar la obra”.

En rueda de prensa, a las afueras del inmueble este domingo, Tania Flores Méndez y Martín Flores Cartesano, acompañados de otros locatarios, insistieron que no se van a salir, pues la mayoría de los comerciantes está en contra y a pesar de ello la presencia policiaca se mantiene en la zona.

Señalaron que el pasado 26 de marzo en una reunión que tuvieron con personal de la Secretaría de Gobernación (Segom) en donde se establecieron cuatro acuerdos relacionados con el proyecto de remodelación del mercado, ya que la única forma en que aceptarían es en que nos sea demolido el inmueble.

Entre estos se pactó que la titular de la Segom, Catalina Pérez Osorio, acudiría al mercado para hacer un recorrido y ver cuántos son los que están en contra, retirar la policía municipal de la zona, respetar la voluntad de los locatarios y gestionar una reunión con personal de la Sedatu.

Reiteraron que no están en contra de la remodelación del inmueble, pero sí de las formas en que las autoridades lo quieren hacer, ya que sólo está tomando a un pequeño grupo de locatarios que han dicho supuestamente que sí, yaque de los 300 locales, cuyos propietarios son 120, solo 30 han dicho que están a favor y los otros 90 no.

Asimismo, anunciaron que harán una nueva movilización el próximo martes a las 11 de la mañana que partirá del Teatro Principal hacia la 12 Oriente-Poniente y luego sobre la 11 Norte para bajar por avenida Reforma y llegar al Palacio.

Pará que una causa noble se haga deben tomar en cuenta todas las necesidades de los locatarios, porque somos los únicos que sabemos la realidad que vivimos día a día y de que es lo que se necesita y si no es así, no estamos de acuerdo. No nos vamos a salir”, asentaron.

Manifestaron que, si bien saben que el mercado es municipal, por más de 40 años lo han conservado y tienen la posesión de las áreas, pues hay quienes ya son tercera generación y por ello están en contra de que se imponga una obra en la que no están de acuerdo.

Carpas no tiene condiciones para vender

Afirmaron que las carpas que ha colocado el ayuntamiento abajo del viaducto elevado no tienen las condiciones para que puedan vender, ya que son pequeñas y por el contrario hasta podrían ser un foco de contagio ante la pandemia del Covid-19.

- Publicidad -

Dejaron en claro que hasta que no haya una reunión con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no cederán, ya que, aunque les dijeron que podría ser el lunes, no les han concretado nada y por ello temen que estos días de Semana Santa les quieran dar madruguete y sacarlos.

Finalmente mencionaron que ya interpusieron una queja en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por las agresiones que han recibido y la privación ilegal por algunas horas de la que fueron víctimas varios locatarios por parte de la policía municipal.